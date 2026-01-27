La formación busca agilizar la actuación coordinada con las fuerzas de seguridad ante desapariciones de personas menores en centros de protección
La Dirección General de Protección a la Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha impartido una jornada formativa dirigida al personal de los centros de acogida y protección de menores.
El objetivo ha sido profundizar en los protocolos de actuación para denuncias de fugas y desapariciones, asegurando una respuesta ágil y coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Tipología de ausencia de cada menor
La directora general, Sandra Rodríguez, destacó que la formación permite a los responsables de los centros identificar la tipología de ausencia de cada menor (voluntaria, involuntaria o delictiva) y establecer canales de comunicación rápidos mediante el formulario único previsto en el Protocolo Unificado aprobado por el Ministerio del Interior. Rodríguez subrayó la importancia de actuar con rapidez durante las primeras horas, clave en la localización de los menores.
En Canarias se han registrado alrededor de 300 denuncias relacionadas con menores migrantes cuya edad se está determinando, así como fugas puntuales de otros menores. En todos los casos se activa de inmediato el protocolo y se informa a las fuerzas de seguridad. Además, el Gobierno regional ha solicitado colaboración a la Policía Nacional para agilizar la respuesta ante desapariciones de menores nacionales y garantizar su protección.