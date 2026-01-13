El Gobierno defiende su propuesta de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha contrapuesto el modelo de financiación autonómica del Ejecutivo con la foto de Ayuso y Milei, «el principal símbolo de los recortes»

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha contrapuesto este martes la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo, que ha dicho que es de servicios públicos para la gente, con la foto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente argentino, Javier Milei, y su motosierra, símbolo de recortes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz se ha referido a una foto divulgada por la Presidencia argentina el pasado día 8 durante el viaje a Buenos Aires de Díaz Ayuso, en la que se la ve sentada junto a Milei delante de la icónica motosierra con la que el mandatario argentino simboliza los ajustes que impulsa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

-La ministra Portavoz, Elma Saiz (c), durante su comparecencia junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este martes tras el Consejo de Ministros.-EFE/ Zipi Aragón

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha manifestado este martes que el PP «no tiene un modelo de financiación» para todo el país y ahora se opone no a la propuesta del Gobierno sino a que los servicios públicos atiendan las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido ha argumentado que para entender mejor de lo que se trata la financiación autonómica se puede hablar directamente de los servicios públicos, las carreteras, los hospitales, los colegios o los centros de mayores que se financian con ella.

Saiz ha llamado la atención sobre la coincidencia de la presentación de este modelo con la foto de una presidenta autonómica junto a «una motosierra bañada en oro que es el principal símbolo de los recortes».