El Ejecutivo canario ha celebrado este lunes dos sesiones, una deliberativa y otra ordinaria, donde se han analizados los retos de Canarias para 2026 y, en especial, el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno de Canarias ha mostrado este lunes su preocupación por el modelo de financiación autonómica que ha propuesto el Ejecutivo del Estado, «tanto en el fondo como en las formas», aseguró el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Consejo de Gobierno, 12 enero 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

Cabello adelantó tras la reunión en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha celebrado dos sesiones, una deliberativa y otra ordinaria. En la primera de ellas Cabello ha informado que se ha tratado los retos que tiene Canarias para los primeros meses de este año, retos que ha calificado de «claves» paras las islas.

En este sentido, el portavoz del Gobierno ha enumerado que los temas claves para el archipiélago en este arranque de año giran en torno al próximo marco financiero de la Unión Europea, el modelo de financiación autonómica y el denominado real decreto Canarias.

Oposición al modelo de financiación autonómica

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha mostrado su rechazo a la propuesta de la nueva financiación autonómica ya que esta reforma beneficia a las comunidades más ricas y rompe el principio de solidaridad, perjudicando a Canarias, igual que ocurrió con la quita de la deuda, donde ya la Comunidad Autónoma perdió 1.700 millones de euros debido a la metodología con la que se procedió a la quita.

Asián, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, apuntó que por población, Canarias debería recibir más de 1.000 millones de euros, pero se quedarían solo 618 millones. La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez resta a los servicios básicos del archipiélago más de 437 millones de euros, aseguró la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario.

El Gobierno canario votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles y va a trabajar para que el Congreso la rechace si finalmente es aprobada por el Estado. Y si fuera aprobada, también defenderán los derechos de Canarias ante los tribunales.

Marco financiero europeo

Sobre el próximo marco financiero de la Unión Europea, el Gobierno de Canarias ha aprobado la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias con los objetivos y prioridades del marco financiero europeo 2028-2034 para mantener el estatus de RUP junto a las otras regiones ultraperiféricas.

La propuesta financiera de la Comisión Europea no garantiza el el acervo RUP ni ofrece salvaguardas suficientes para que las medidas específicas reconocidas de las regiones ultraperiféricas las defina la UE en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades de los Estados.

En este sentido, la Comunicación recuerda que ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.

Para el Ejecutivo canario, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad institucional, en lograr que Canarias luche con una sola voz, junto al resto de las RUP y sus tres Estados, por seguir contando con fondos específicos en el presupuesto de la UE, apuntó el portavoz del Gobierno canario.

Desde el Gobierno de Canarias se confía en que, tras las aportaciones de los grupos, esta Comunicación sea aprobada por unanimidad y dé fuerza para defender los intereses de Canarias en Bruselas con una sola voz.

Matilde Asián y Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Imagen Presidencia del Gobierno

Negociación con el Estado

El Consejo de Gobierno también ha respaldado este lunes la decisión del presidente canario de abrir la negociación formal con el Estado para avanzar en el autogobierno con dos asuntos prioritarios: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos fiscales integrados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Con este fin, el presidente ha mandado una primera carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que solicita la apertura del proceso bilateral para avanzar en la cogestión de los aeropuertos en cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía.

Dicho artículo recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando de forma activa en la toma de decisiones de Aena.

El Gobierno sabe que no será una negociación sencilla porque el Estado siempre se ha resistido a ceder poder en la gestión de los aeropuertos. Pero si hay una comunidad donde es imprescindible la participación en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos es Canarias.

Por otra parte, en una segunda carta, el presidente Clavijo solicita al ministro Torres el inicio del proceso bilateral para negociar el traspaso a Canarias de la competencia de control tributario de los incentivos fiscales del REF.

El Gobierno busca que Canarias asuma el control de los principales incentivos fiscales del REF: la RIC, las deducciones por inversiones, los incentivos de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos en el archipiélago.