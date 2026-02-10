El Consejo de Ministros autoriza la licitación para finalizar el muelle de Ribera, una obra clave para consolidar a Tenerife como nodo logístico en el Atlántico

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla. Esta actuación, gestionada por la Autoridad Portuaria de Tenerife, cuenta con un presupuesto de 39,7 millones de euros (sin incluir el IGIC) y representa un paso definitivo para la operatividad total de la infraestructura.

RTVC

El puerto de Granadilla destaca como el último puerto de nueva planta que España ha construido dentro de la red de interés general. Su diseño busca complementar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, permitiendo que ambos centros optimicen el servicio portuario en toda la isla. Gracias a su capacidad para recibir buques de gran calado y su cercanía a un área industrial, la instalación se posiciona como un nodo logístico estratégico en la región atlántica.

Puerto de Granadilla | Delegación del Gobierno en Canarias

Una ampliación para el pleno funcionamiento

La autorización de hoy permite iniciar la construcción de los 543,3 metros de longitud que restaban para completar los 1.045 metros totales del muelle de Ribera. Esta ampliación es el requisito indispensable para garantizar el pleno funcionamiento del puerto de Granadilla, facilitando las operaciones logísticas a gran escala que demanda el sector.

En términos técnicos, los operarios ejecutarán el tramo comprendido entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona sur ya concesionada. Para ello, emplearán 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora, los cuales cimentarán a una cota de -18 metros, junto a dos cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.

Operativa de descarga de aerogeneradores en el puerto de Granadilla | Delegación del Gobierno en Canarias

Inversiones estratégicas hasta 2029

El proyecto se integra dentro del Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, bajo la denominación literal de ‘Cierre y habilitación del muelle de Ribera’. Este plan cuenta con el consenso de Puertos del Estado y dispone, además, de financiación parcial procedente de los fondos europeos FEDER 2021-2027.

El marco temporal de 2025 a 2029 contempla una inversión global superior a los 600 millones de euros en los puertos canarios de titularidad estatal. El objetivo de este ambicioso desembolso es mejorar la competitividad de las islas y fomentar el crecimiento económico. De esa cifra, la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibirá 255 millones de euros, siendo la finalización de Granadilla una de las prioridades absolutas del calendario.