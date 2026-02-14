El proyecto se centrará en la remodelación y el embellecimiento de la Rambla de La Frontera

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó este sábado el municipio herreño de La Frontera para comprobar, junto al alcalde Pablo Rodríguez Cejas, la capacidad de adaptación del pequeño tejido empresarial de la isla y reiterar, de paso, el compromiso del Ejecutivo autonómico con su fortalecimiento.

Durante la visita, Domínguez puso en valor el arraigo al territorio y la cercanía con la ciudadanía que caracteriza a la actividad económica herreña, un modelo que “queremos seguir respaldando con hechos, y no solo con palabras, desde el Gobierno de Canarias”, subrayó.

Espacios urbanos

En este contexto, destacó la inversión de 1,5 millones de euros destinada a la remodelación y el embellecimiento de la Rambla de La Frontera, una actuación impulsada desde la Consejería de Turismo “que contribuirá a revitalizar uno de los principales espacios urbanos del municipio y a mejorar su atractivo para residentes y visitantes”, explicó Domínguez.

Además, recordó que la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha financiado a las asociaciones de la isla con más de 400.000 euros con recursos destinados a modernizar, digitalizar y hacer más competitivo al tejido empresarial local.

Convocatoria autonómica

Domínguez también aprovechó la visita para invitar a los ayuntamientos a participar en la convocatoria autonómica de mercados tradicionales, dotada este año con 3,1 millones de euros para toda Canarias. Esta línea de apoyo va orientada a la modernización de estos espacios clave para la dinamización económica, el turismo y la promoción del producto local.

En este sentido, anunció su intención de convocar una reunión temática con los tres municipios de El Hierro con el objetivo de explicar en detalle esta convocatoria, orientar a las corporaciones locales y facilitar la presentación de proyectos que permitan aprovechar al máximo estos recursos.

Rodríguez Cejas

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, agradeció, por su parte, la visita de Manuel Domínguez y manifestó que “estamos trabajando mano a mano junto al Gobierno de Canarias porque somos el municipio que más está creciendo en la isla de El Hierro gracias al sector comercial, el sector turístico y el sector primario. Hoy, con este recorrido que estamos realizando, estamos visualizando los resultados de esa apuesta conjunta que hemos hecho las dos administraciones”.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias quiso también poner en valor el enorme patrimonio cultural de la isla, destacando la relevancia de los Carneros de Tigaday, una de las manifestaciones más emblemáticas y singulares del Carnaval de El Hierro y de Canarias, cuya asociación visitó con posterioridad.

Bailarines de Sabinosa

Asimismo, se desplazó posteriormente hasta la sede de la Asociación Cultural Etnográfica Sabinosa un Sentimiento, dedicada a la investigación y recuperación. Así como, divulgación del patrimonio histórico de este pueblo herreño y con la que el Gobierno de Canarias ha colaborado recientemente en el proyecto Bailarines de Sabinosa, dotado con 26.000 euros.

“Defender nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestro modo de vida también es una forma de fortalecer la economía local y de generar oportunidades en el territorio”, concluyó Domínguez tras reiterar el compromiso del Ejecutivo regional para continuar trabajando de la mano de los colectivos sociales, culturales y económicos de El Hierro para impulsar un desarrollo equilibrado, sostenible y con identidad propia.