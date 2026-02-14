Durante el acto, el presidente del PP agradeció el paso dado por Juan Pedro Armas y puso en valor su “participación activa»

El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Manuel Domínguez, ha presentado en el Centro Cultural El Mocanal en Valverde a la nueva Comisión Gestora de la formación en El Hierro, que estará presidida por el empresario Juan Pedro Armas.

En la imagen, el presidente de la Comisión Gestora del PP en El Hierro, Juan Pedro Armas. Cedida.

Crisis interna

Armas será el encargado de presidir esta comisión que tiene el objetivo de reorganizar y estabilizar el partido en la isla tras la crisis interna y desintegración del comité anterior.

Durante el acto, el presidente del Partido Popular de Canarias agradeció el paso dado por Juan Pedro Armas y puso en valor la “participación activa de él y todo su equipo para afrontar los objetivos que se han trazado para los próximos meses”.

Actuales consejeros del PP

“Hoy es un día importante para El Hierro y para Canarias. Tenemos una estructura ilusionante y nos hemos marcado metas y un proyecto destinado a mejorar las vidas de la ciudadanía de El Hierro y de las personas que eligen esta isla como el mejor lugar para formar un hogar y tener un futuro”, señaló Domínguez.

Domínguez se refirió a los actuales consejeros del PP en el Cabildo de El Hierro como “personas que pertenecían al Partido Popular” y que han desobedecido las directrices del partido regional, y aseguró que sus expedientes de expulsión están siendo tramitados por el comité de ética y garantías del partido.

Juan Pedro Armas, nuevo presidente de la nueva Comisión Gestora del Partido Popular en El Hierro, es ingeniero civil y tiene 35 años.

Próximos meses

La nueva comisión gestora del Partido Popular estará formada por 17 integrantes, con Armas como presidente, y Eulalio Elviro Reboso, Fernando Padrón, Antonio Rubio, Jorge Miguel Granados, Natalia Benítez, Javier Pérez, Javier Padrón, Alejandro Reina, Santiago Arteaga, Ainhoa Molina, Yanely Santana, Nayra Armas, Abel Hernández, Jordi Zamora, William Rafael Gutiérrez y Francisco González, como vocales.

Armas ha mostrado su ilusión por la responsabilidad que desarrollará en los próximos meses y ha señalado que desarrollarán “una política útil y progresista, que escuche al pueblo y que, sobre todo, cumpla con su palabra”.