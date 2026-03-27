Este helicóptero medicalizado realizó su primera intervención apenas una hora después de su presentación con un traslado urgente en la isla

El helicóptero medicalizado del SUC en Fuerteventura entra en servicio inmediato. Europa Press

El helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con base en Fuerteventura llevó a cabo su primera intervención apenas una hora después de ser presentado el pasado 23 de marzo.

La activación se produjo tras la solicitud de traslado urgente de un varón de 68 años desde un centro médico en Jandía al Hospital General de Fuerteventura.

La decisión de movilizar la aeronave se tomó debido a que la ambulancia medicalizada del sur de la isla se encontraba ocupada en ese momento con otro traslado grave.

Mejora la respuesta sanitaria

Este nuevo recurso permite mejorar la capacidad de respuesta sanitaria en situaciones críticas, especialmente en zonas alejadas o con dificultades de acceso.

Se trata del tercer helicóptero incorporado al servicio en Canarias, junto a los ya operativos en Gran Canaria y Tenerife, con especial apoyo a las islas orientales.

Ese mismo día, la aeronave realizó un segundo servicio con el traslado de una paciente grave desde El Hierro hasta Tenerife, reforzando su papel clave en la asistencia sanitaria urgente interinsular.