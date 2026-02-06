Una de las citas más queridas del trail canario, el Maratón del Meridiano, vuelve a El Hierro para consolidarse como una experiencia deportiva y emocional de referencia

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Maratón del Meridiano 2026, organizado por el Ayuntamiento de La Frontera, registró desde un primer momento una respuesta extraordinaria ya que en poco tiempo se completaron las plazas para los 42 km, y mucho más rápido para las distancias de 9 Km, 19 km y 28 km.

El interés mostrado por corredores de dentro y fuera del archipiélago confirma la fortaleza del evento como una de las citas más queridas del trail canario y del calendario atlántico. A estas pruebas se suman las modalidades Kilómetro Vertical y Junior Meridiano, reflejando la amplitud y el arraigo del proyecto entre deportistas de diferentes edades.

La organización destaca la consolidación del Meridiano como una experiencia deportiva y emocional de referencia, fiel a su compromiso con la sostenibilidad, el respeto al entorno y la promoción del territorio.

El Maratón del Meridiano 2026 que ya inició su recorrido en la presente edición con el Kilómetro Vertical, se prolongará hasta este sábado, reuniendo una vez más a corredores de distintos puntos del mundo en la isla de El Hierro, en un evento que combina naturaleza, hospitalidad y superación personal.

Mario Olmedo, vencedor del Kilómetro Vertical. Imagen portal web el evento

El Kilómetro Vertical

El Kilómetro Vertical Meridiano Cicar volvió a uno de sus recorridos más emblemáticos: el sendero de Jinama. Mario Olmedo y Mayka Hidalgo se proclamaron vencedores de una prueba tan exigente como simbólica, con tiempos de 32:23 y 49:48, respectivamente, en una tarde marcada por el esfuerzo y una dura climatología que complicó aún más el ascenso.

Mayka Hidalgo, vencedora en el Kilómetro Vertical. Imagen del portal web del evento

El podio masculino lo completaron Aythami López, en segunda posición con un tiempo de 34:04, y Daniel Castillo, tercero con 34:39. En categoría femenina, acompañaron a Mayka Hidalgo en el podio Irene López, con 51:56, y Eva Flores, con 52:31.

La gran noticia de la jornada llegó en categoría masculina. Mario Olmedo logró rebajar en 16 segundos un récord que parecía intocable, establecido en 2020 por Stian Angermund. Una marca que se había convertido en referencia y que cae en un escenario tan auténtico como Jinama.