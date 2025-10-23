Se han agotado en menos de dos horas todas las plazas en las distancias de 9, 19 y 28 kilómetros tras la apertura de inscripciones

Sin plazas en tres distancias del Maratón del Meridiano en horas / Maratón del Meridiano

Superando las expectativas de la organización del evento, la Maratón del Meridiano ha agotado todas sus plazas en las distancias de 9, 19 y 28 kilómetros. Este evento tendrá lugar en La Frontera entre los días 5 y 7 de febrero de 2026.

Según informa la organización, la prueba de 42 kilómetros se encuentra ya a punto de completar su aforo. Además, las modalidades Kilómetro Vertical y Junior Meridiano mantienen abierto su periodo de inscripciones.

El Ayuntamiento de La Frontera, organizador de la prueba, informa que el interés mostrado por corredores de dentro y fuera del archipiélago confirma la fortaleza de este evento como una de las citas más queridas del Trail canario y del calendario atlántico.

Norberto Betancor, concejal de Deportes de La Frontera, señala que el interés mostrado por los corredores, refleja que se trata de una prueba que se consolida como una “experiencia deportiva y emocional de referencia”.

“Cada año comprobamos que la Maratón del Meridiano, más que una carrera, es un encuentro con la isla y con su gente. La respuesta inmediata de los corredores nos emociona y nos compromete. Agradecemos la confianza y el cariño que demuestran quienes sienten este evento como parte de su propio camino”, señala Betancor.