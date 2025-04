El paso del atún rojo depende de muchos factores que pueden variar cada año, al no ser una ciencia exacta

Ya se ha inaugurado la temporada del atún rojo en Canarias. Sin embargo, en islas como El Hierro aún no ha entrado ninguna pieza de este apreciado pescado.

Situación de El Hierro

El paso del atún rojo depende de muchos factores que pueden variar cada año, pues no es una ciencia exacta. La campaña comenzó el 20 de enero, en concreto nueve días antes que el pasado año. Mientras en otras islas ya se han capturado algunas piezas, no ha sucedido lo mismo en el Puerto de La Restinga, donde aún no ha entrado ninguna pieza de atún rojo.

En total, 250 buques con permanencia en Canarias tendrán permitido pescar casi 538 toneladas, las mismas que en el 2024.