La elaboración de esta mantequilla permite optimizar los recursos del proceso quesero

Imagen RTVC.

En El Hierro, una pareja de jóvenes ganaderos han querido dar un paso más, y tras varios años elaborando quesos han sacado al mercado un producto novedoso. Se trata de la primera mantequilla artesanal de cabra de la isla. Además, es una de las pocas que existen en el archipiélago.

Después de años dedicados a la producción de quesos, unos jóvenes ganaderos herreños han decidido diversificar su actividad apostando por una elaboración innovadora y de calidad, una mantequilla de cabra artesanal.

La elaboración de este producto permite optimizar los recursos del proceso quesero. Cabe destacar que es un producto que ampliará se gama de sabores.