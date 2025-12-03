El Hospital José Molina Orosa de Lanzarote contará con energía limpia obtenida del calor del subsuelo

Fachada del hospital de Lanzarote, José Molina Orosa.

El Hospital José Molina Orosa de Arrecife, en Lanzarote, ha presentado este miércoles su nuevo sistema de climatización y calefacción alimentados por geotermia, una instalación que le convierte en el primer hospital de Canarias en contar con energía limpia obtenida del calor del subsuelo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado este miércoles el hospital para conocer su sistema de geotermia, acompañado por los consejeros de Sanidad, Esther Monzón, y Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata.

Renato Guadalupe, subdirector de ingeniería de la Gerencia de Sanidad en Lanzarote, ha explicado que se trata de aprovechar el agua del subsuelo que se capta a través de un sistema de pozos y de bombas a 60 metros de profundidad.

Momento de la visita al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote.

De esa forma, reducen un 63 % el consumo de de combustibles fósiles y se ahorran un 51 % en la factura de energía, lo que se traduce en 1.000 toneladas de CO2 menos emitidas a la atmósfera anualmente. Las obras de construcción del sistema han durado 15 meses, con una inversión de 1,3 millones de euros.

Energía verde y sostenible

El presidente Clavijo ha señalado que este proyecto estaba encarrilado en el año 2017 y quedó aparcado, «y se ha conseguido en estos dos años ponerlo en marcha». «Un hospital tiene muchísima tecnología y es uno de los centros más demandantes de energía», ha indicado. Según el presidente, el esfuerzo realizado permite contar con una energía «mucho más verde, más sostenible», y generar un ahorro equivalente al gasto de 1.200 vuelos a Madrid.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha destacado que esta inversión se enmarca en el proyecto ‘Salud: cero emisiones’, dentro de la Estrategia 2030 y entronca con el concepto ‘One Health’, que señala que la salud pasa no solamente por la salud humana sino por la salud animal y la salud ambiental. A su juicio, servirá como punto de partida para que otras instalaciones que puedan aplicarlo.

Mariano Hernández Zapata ha subrayado, además del ahorro económico, el hecho de reducir emisiones. «El Gobierno de Canarias es un gobierno comprometido con la descarbonización de sus islas», ha dicho, antes de destacar la coordinación entre las diferentes consejerías.

En su caso, Transición Ecológica financia la mitad del proyecto «trabajando conjuntamente para avanzar en la descarbonización de esta tierra, dando ejemplo desde las administraciones públicas».