La inversión de 790.000 euros permitirá mejorar la atención a los pacientes del Hospital Doctor Negrín y crear nuevas áreas de camas, consultas y espera

El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con 47 nuevas plazas

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín iniciará próximamente la ampliación de su servicio de Urgencias, con el objetivo de reforzar su capacidad asistencial ante el aumento de pacientes. La obra, que supone una inversión de 790.000 euros, sumará 552 metros cuadrados y aproximadamente 47 plazas adicionales, elevando el total de puestos de atención de 110 a 157.

El nuevo espacio contará con áreas de camas y sillones, salas de espera, consultas médicas y de enfermería, zona de medicación, área de información y unidades de urgencias psiquiátricas y geriátricas. Además, se integrará plenamente con el servicio actual y permitirá crear una nueva zona de corta estancia.

Crecimiento de Urgencias en un 8%

El hospital, que atiende a más de 358.000 personas mayores de 14 años, ha visto crecer la actividad de Urgencias un 8 % en los últimos dos años, alcanzando los 100.000 pacientes anuales.

Esta ampliación se suma a otras medidas recientes, como la incorporación de 21 nuevos profesionales y la creación de 100 camas en el Hospital Polivalente anexo, para garantizar una atención sanitaria eficiente y centrada en las necesidades de los pacientes.