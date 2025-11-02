Solo en Haití y Jamaica hay 59 fallecidos y más de una veintena de personas desaparecidas, las zonas del Caribe más afectadas por ‘Melissa’

El huracán ‘Melissa’ deja 64 fallecidos a su paso por el Caribe/ Europa Press

El huracán ‘Melissa’ deja al menos 64 fallecidos a su paso por los países del Caribe, especialmente por Haití y Jamaica, donde han fallecido al menos 59 personas y más de una veintena siguen desaparecidas.

La Dirección de Protección Civil de Haití ha constatado 31 muertos, 20 heridos y 21 desaparecidos hasta el pasado 31 de octubre, según la última actualización del organismo. Mientras, el último balance del Gobierno jamaicano, publicado este pasado sábado, ha elevado de 19 a 28 el número de muertos, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina del Primer Ministro.

El huracán, que ya se ha ido debilitando y se dirige a Bermudas, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas –entre ellas dos niñas–, República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.