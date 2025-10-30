El encuentro, correspondiente a la 10ª jornada de la Primera Federación, se podrá seguir en directo desde las 17:30 horas

Este sábado, 1 de noviembre, Televisión Canaria retransmite desde las 17:30 horas el encuentro entre el Racing de Ferrol y el Club Deportivo Tenerife, correspondiente a la 10ª jornada de la Primera Federación.

La narración estará a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, con los comentarios técnicos de Juanma Bethencourt, quienes acompañarán a la audiencia durante una cobertura especial que incluirá un pospartido hasta las 20:00 horas. El encuentro podrá seguirse también a través de la web de RTVC (www.rtvc.es), con geobloqueo fuera del territorio canario.

El choque se presenta como uno de los grandes duelos de la jornada, con el liderato de la categoría en juego. Ambos equipos, recién descendidos de Segunda División la pasada temporada, parten como firmes aspirantes al ascenso y protagonizan un inicio de campeonato muy igualado.

Un partido decisivo

El CD Tenerife, dirigido por Álvaro Cervera, llega como líder con 19 puntos, aunque con la presión de mantener la primera plaza. Los blanquiazules recuperaron sensaciones en Copa del Rey tras imponerse 0-4 al RSD Alcalá, después de dos derrotas consecutivas.

Por su parte, el Racing de Ferrol, entrenado por Pablo López, ocupa la tercera posición con 17 puntos, a solo dos del conjunto tinerfeño. Los gallegos llegan tras sufrir para superar al Langreo en Copa, en una tanda de penaltis que se resolvió 3-4 a su favor.

El encuentro coincide con otro duelo clave de la jornada: el Osasuna B – Celta Fortuna (17:00 hora canaria), lo que podría reconfigurar los puestos altos de la tabla.