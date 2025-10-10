El Comité Noruego destaca su papel como líder opositora y símbolo de unidad frente al régimen de Nicolás Maduro en una edición marcada por la controversia y las aspiraciones de Donald Trump

El Comité Noruego del Nobel ha concedido este viernes el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su “incansable esfuerzo por promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

María Corina Machado en una imagen de archivo | Europa Press / Jimmy Villalta

El jurado ha descrito a Machado como “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela” y “figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”. También recordó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada políticamente.

Críticas al régimen de Nicolás Maduro

El Comité subrayó que este reconocimiento llega “en un momento en el que la democracia está amenazada”, y acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de no respetar los resultados de los comicios en los que Edmundo González Urrutia, principal candidato opositor, terminó presentándose en lugar de Machado. González Urrutia se encuentra actualmente exiliado en España.

El jurado destacó además que Machado se ha visto obligada a vivir escondida, aunque continúa dentro de Venezuela, una decisión que —según el comunicado— “ha inspirado a millones de personas”.

Una edición con 338 candidaturas en un año con tintes políticos

El Instituto Noruego del Nobel informó que este año se registraron 338 candidaturas, de las cuales 244 correspondían a personas y 94 a organizaciones. Machado sucede en el premio a la asociación japonesa de víctimas de las bombas atómicas, Nihon Hidankyo, galardonada en la edición anterior.

El anuncio se produce en un año marcado por la presión mediática y política generada por los alegatos del presidente estadounidense Donald Trump, quien había sugerido públicamente que merecía el premio.