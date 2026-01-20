El muelle de Arguineguín, en Mogán, se convirtió en epicentro de la llegada de migrantes tras la reactivación en 2029 de la denominada Ruta Canaria

Llegada de un cayuco a Arguineguín, Gran Canaria (archivo). Imagen EFE

La Iglesia española ha sugerido el papa León XIV realizar un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) durante su visita a Canarias en junio, que permitiría al pontífice conocer sobre el terreno el lugar que ha sido el epicentro de los rescates de inmigrantes en el Atlántico en los últimos años, junto al puerto de La Restinga (El Hierro).

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), ayuntamiento al que pertenece Arguineguín, Onalia Bueno, ha confirmado que está al tanto de esos preparativos, de los que solo puede decir que se siente «muy orgullosa» de tener al papa en su municipio, que en esas fechas estará además en plenas fiestas patronales (San Antonio de Padua).

Fuentes de la Diócesis de Canarias han confirmado que Arguineguín está en el borrador de la visita papal como una de las paradas posibles de que esta se preparó para Francisco y que tanto el Vaticano como la Iglesia Española quieren que la migración protagonice el viaje a las islas. Pero hasta que el Vaticano dé su visto bueno, remarcan, «no hay nada oficial ni nada está cerrado».

Epicentro de la llegada de migrantes

Desde que la llamada Ruta Canaria se reactivó en 2019, hasta que la mayor parte de los cayucos comenzaron a poner rumbo a El Hierro, en torno a 2023, Arguineguín fue el epicentro de la llegada de migrantes a Canarias, la base principal de los rescates efectuados por Salvamento Marítimo en las aguas situadas al sur de las islas.

«Hay que agradecer al papa León XIV que cumpla con el compromiso que asumió Francisco de venir a las islas a conocer la realidad migratoria. Que vaya a estar en Arguineguín para reconocer al pueblo canario su respuesta es un orgullo para todos», ha señalado Bueno.

Sin embargo, alcaldesa matiza que Arguineguín no solo recuerda lo mucho que se ha hecho en salvamento, rescate y acogida, sino que Arguineguín también fue durante meses «el muelle de la vergüenza, donde se vulneraron la dignidad y los derechos de estas personas».

Solo en noviembre de 2020, desembarcaron en ese muelle 6.357 inmigrantes, en un momento en el que las autoridades lo utilizaban como centro de retención temporal de los recién llegados a falta de otras infraestructuras de acogida, lo que provocó que colapsara.

Vulneración de derechos

Casi 2.500 personas llegaron a dormir sobre el asfalto del puerto de Arguineguín durante días -incluso dos o tres semanas-, sin más protección que una manta y unas carpas, en un hacinamiento frente al que levantaron la voz organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, además de la propia Conferencia Episcopal Española, que denunció sus «pésimas» condiciones.

El Ministerio del Interior cerró ese campamento a requerimiento del Defensor del Pueblo y el asunto llegó a los tribunales, que reconocieron que las condiciones que soportaron allí los migrantes fueron «lamentables, por utilizar un calificativo discreto», pero no exigieron responsabilidades penales a nadie por ellas, porque «en aquellas circunstancias no se pudo actuar de otra manera.»

Si se confirma el acto de Arguineguín, este no será el único en Canarias, ni el principal, pese a su simbolismo. De hecho, se preparan dos actos multitudinarios en Las Palmas fuentes de las administraciones implicadas.