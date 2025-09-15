La caducidad de la concesión deja sin cobertura legal las actividades en la playa y el paseo, desde servicios de restauración hasta mesas y sillas.

El paseo de Las Canteras, en situación de “inseguridad jurídica” tras caducar la concesión del dominio público / Foto: Europa Press / Europa Press.

El paseo de Las Canteras atraviesa un momento «complejo» debido a la caducidad de la concesión del dominio público al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha advertido este lunes en los micrófonos de De La Noche Al Día, en La Radio Canaria, el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta.

Acosta ha explicado que esta circunstancia afecta tanto a las actividades que se desarrollan en la propia playa como en el paseo, desde servicios de restauración hasta la colocación de mesas y sillas.

«Cuando una concesión está vencida, si se pide la renovación antes de su caducidad, lógicamente tiene la cobertura de esa renovación. Pero en este caso se dejaron caducar las dos concesiones, colocando en una posición de inseguridad jurídica todas las actividades que se hacen en Las Canteras», ha asegurado.

Esto implica «desde lo que se hace en la arena hasta las actividades en el propio paseo, incluso mesas y sillas”, ha detallado en la Radio Pública.

Según el director general, esta situación coloca a los negocios y servicios de la zona en un escenario de posible sanción. «Al no haber título, debería actuar el Estado, a la hora de sancionar, no la comunidad autónoma».

«Pero al mismo tiempo, al tener una concesión vencida, cualquier actividad que se genere dentro de esa concesión no tiene cobertura legal y podría ser sancionada por parte del Estado», ha advertido.

La inseguridad jurídica que pesa sobre el paseo de Las Canteras afecta de lleno a los establecimientos de restauración y a los servicios que operan a pie de playa, que ahora quedan a expensas de la respuesta que dé el Estado ante la caducidad de la concesión.