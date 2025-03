Elena Falcón entrevista al reconocido corresponsal de guerra que vivió meses retenido por el ISIS

También invita a los oyentes a participar en el programa como público, una iniciativa que invita a los interesados/as en conocer los entresijos de la radio

Este sábado y domingo, 22 y 23 de marzo a partir de las 08:00 horas, vuelve a soplar ‘Tiempo de Alisios‘ en la Radio Canaria y la periodista Elena Falcón regresará con todo su equipo para ponerse al frente de la programación que ofrecerá ambos días durante tres horas de directo para todo el Archipiélago.

El programa volverá a contar con invitados de excepción que compartirán con la audiencia detalles sobre su vida y experiencia profesional. Será el caso del periodista Javier Espinosa, corresponsal de guerra que cubre actualmente el conflicto en Siria y que a lo largo de su extensa trayectoria ha sido secuestrado hasta en dos ocasiones e incluso, años después, ha tenido la oportunidad de entrevistar a uno de sus captores mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos. Precisamente, las noticias internacionales serán de nuevo analizadas en el espacio La Sorimba, con los corresponsales canarios Enrique Rodríguez y Francisco de Zárate.

En ‘Tiempo de Alisios’ también se escuchará la voz de Bruce Willis y Kevin Costner gracias a su doblador, el actor español Ramón Langa; y la poesía resonará de la mano de Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía, que disertará sobre el género más desobediente de todos.

El doblador Ramón de Langa.

Asimismo, el fotoperiodista Sergi Reboledo enseñará algunas de sus instantáneas captadas por el mundo para demostrar que el cambio climático se ha convertido en una gran amenaza y está transformando paisajes, formas de vida e incluso obligando a emigrar a las poblaciones.

Además, ‘Tiempo de Alisios’ presentará un conmovedor hecho real con la prisión de Fyffes y la represión como telón de fondo. Arranca a partir de una foto de boda tomada en la famosa cárcel. La novia pide que no le fotografíen los pies porque no quiere que se vea que va en alpargatas un día tan señalado. Es una pareja en blanco y negro que después de ese momento no volverá a verse nunca más, pues tras darse el sí quiero a él se lo llevan para ser fusilado.

Una vez más, la colaboradora Noelia Gil pondrá sobre la mesa las tendencias entre los más jóvenes y un personaje insólito, Miaumorsito, visitará la radio para contar su historia gatuna.

Amor, música, ciencia y otros ingredientes

La música con Rubén Mayor y las cartas de amor del buzón Solo Cartas de Amor de La Palma, así como el humor, repaso a la agenda cultural, página de ciencia y el saludo al pequeño o pequeña de la casa que se dirige a su competición deportiva completarán el menú del fin de semana en la radio pública, y con la participación de los y las oyentes se celebrará una nueva edición del concurso Adivina en qué trabaja.

La radio que se ve

Este fin de semana el programa estrenará una importante novedad: la asistencia de público al estudio. Con esta iniciativa, ‘Tiempo de Alisios’ persigue mostrar a quien sienta curiosidad por ello cómo es la radio por dentro y cómo funciona un programa en directo.

Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la emisora para reservar su invitación y acudir a la radio de 10:00 a 11:00 horas los domingos.