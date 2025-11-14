La oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reclama medidas inmediatas ante las sospechas de corrupción en Servicios Públicos

La portavoz del Partido Popular en la capital grancanaria, Jimena Delgado, ha exigido a la alcaldesa Carolina Darias que aparte cautelarmente a Inmaculada Medina. La petición llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación por varios delitos vinculados al contrato de agua para riegos entre 2015 y 2022. Delgado recordó que el fiscal investiga un “expolio” cercano a 400.000 euros.

El caso Valka mantiene abierta una investigación sobre una posible trama de corrupción en contratos del Ayuntamiento. La Fiscalía señala facturas infladas del suministro de agua gestionado por Guerra Patrimonial FGG durante años. El Ministerio Público afirma que el área de Servicios Públicos avaló esos pagos sin comprobar consumos y generó sobrecostes superiores al 70 %. Para Delgado, estos hechos cuestionan la gestión de Medina y colocan el foco sobre su responsabilidad política.

Un problema que escala al nivel político

La portavoz popular subrayó que la alcaldesa “rompió su discurso de victimización” tras la petición fiscal de imputación. Delgado afirmó que Darias negó la existencia de irregularidades mientras acusaba al PP de montar una campaña de “acoso y derribo”. Sin embargo, la Fiscalía habla ahora de “facturas mendaces” y “pagos injustificados”, lo que provoca nuevas incógnitas sobre la actuación del gobierno municipal.

Delgado sostuvo que el caso ya no afecta solo a técnicos, sino que “golpea de lleno al gobierno de Darias”. La portavoz afirmó que el PSOE afronta un problema político de primer orden, porque la investigación apunta a decisiones validadas desde la dirección del área. El PP considera que la alcaldesa no puede ignorar la gravedad del informe fiscal.

Dudas sobre la actuación de Gemma Martínez

El PP también pidió explicaciones a Gemma Martínez, concejala de Parques y Jardines. Delgado recordó que Martínez introdujo controles de consumo al llegar al cargo y señaló que esa acción demuestra que conocía una posible sobrefacturación previa. El PP quiere saber si alertó a la alcaldesa o si comunicó el hallazgo a la Asesoría Jurídica municipal. Para Delgado, cualquier silencio también generaría responsabilidad política.

Jimena Delgado afirmó que la situación en Servicios Públicos “encaja en una década de gestión bajo sospecha”. La portavoz recordó las investigaciones sobre Sociedad de Promoción y el Carnaval, donde Anticorrupción analiza contratos menores y vínculos entre empresas. Según el PP, existe un mismo modelo de opacidad y un déficit de controles, lo que refuerza la exigencia de medidas inmediatas.

El PP responsabiliza directamente a la alcaldesa

Delgado afirmó que Darias “pasará de ser parte del problema a ser corresponsable” si no aparta a Medina. El PP sostiene que el PSOE no puede defender la tolerancia cero con la corrupción mientras protege a una de sus concejalas más relevantes. La portavoz afirmó que la ejemplaridad exige decisiones rápidas en un momento “delicado y decisivo” para la credibilidad del gobierno local.

La portavoz concluyó que, si Darias no actúa, el PSOE regional debe intervenir. Delgado recordó que el partido reclama ejemplaridad cuando investiga a otras organizaciones, por lo que debe aplicar el mismo criterio en su propia casa. Para la oposición, el gobierno socialista se enfrenta a un dilema claro: tomar medidas o quedar unido a un modelo de gestión bajo sospecha.