La estadística oficial de precios agrícolas de 2025 revela un encarecimiento generalizado en hortalizas y frutas

La lechuga se posiciona como el producto agrícola que más se encareció en Canarias durante el año 2025. Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), este alimento registró un incremento del 46,1 % en su valor. En cifras concretas, el pasado mes de noviembre el kilo en origen alcanzó los 1,11 euros, mientras que doce meses antes los agricultores percibían apenas 0,76 euros por la misma cantidad.

El precio de la lechuga se dispara en Canarias con una subida superior al 46 %

La estadística de precios agrícolas muestra que la lechuga no fue la única en sufrir esta tendencia al alza. Los productores también han visto notables incrementos en el precio de los pimientos (30 %) y las cebollas (29,9 %). En el sector de las frutas, destacan las subidas en los aguacates, que suben un 24,5 %, y las piñas tropicales, cuyo valor aumentó un 23,4 % en comparación con el ejercicio anterior.

Descenso en el precio de otros productos

En el lado opuesto de la balanza, los bubangos o calabacines y las coles lideraron las bajadas de precio en origen durante el pasado año. El bubango experimentó el descenso más acusado con una caída anual del 39,5 %, pasando de pagarse a 1,57 euros el kilo en noviembre de 2024 a los 0,95 euros registrados hace apenas dos meses. Por su parte, el precio de las coles retrocedió un 31,7 %, situándose en 0,43 euros por kilo.

Otros productos esenciales en la dieta canaria también dieron un respiro a los costes de producción. Las papas para consumo bajaron un 18 %, mientras que las calabazas y las naranjas redujeron su valor en un 17,2 % y un 10,6 %, respectivamente. Estos datos reflejan la volatilidad del sector primario en las islas, condicionado por factores estacionales y de mercado que afectan de forma desigual a cada cultivo.

El valor percibido por el sector primario

El Istac actualiza mensualmente estos precios semanales gracias a la información que facilitan las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y las Organizaciones Productoras de Plátanos (OPP). Estas cifras representan el precio medio al que se vende en origen, es decir, la cantidad que percibe la comunidad agrícola por su trabajo.

Es importante destacar que estos valores no coinciden con los que paga el consumidor final en los supermercados o mercados de abastos, ya que no incluyen los márgenes de distribución, transporte ni comercialización. El informe sirve, por tanto, como un termómetro de la rentabilidad y la situación real de los agricultores canarios frente a las fluctuaciones del mercado global y local.