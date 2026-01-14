El primer Foro Cajasiete de 2026 aborda en La Palma el futuro del sector primario canario

El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, el POSEI y el relevo generacional centraron el debate celebrado en la Casa Massieu, en Los Llanos de Aridane.

Programa íntegro del Foro Cajasiete, celebrado hoy en la Casa Massieu de Los Llanos de Aridane.

La Radio Canaria ha celebrado este miércoles en La Palma el primer Foro Cajasiete de 2026, con un debate centrado en los principales retos del sector primario en Canarias. El encuentro tuvo lugar en la Casa Massieu, en Los Llanos de Aridane, y contó con la participación del equipo del programa de ‘De la Noche al Día’, encabezado por Estíbaliz Pérez, que se desplazó hasta la Isla Bonita para conducir el Foro.

Durante la jornada se abordaron cuestiones clave como las ayudas del programa POSEI, el relevo generacional en el campo y, especialmente, el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, que generó un amplio rechazo entre los representantes del sector agrario.

El debate estuvo marcado por la crispación de los agricultores, que consideran este tratado un retroceso para el campo canario. Los ponentes coincidieron en que los elevados costes estructurales que afronta el sector en las Islas debilitan su competitividad frente a los productos procedentes de países latinoamericanos.

El secretario de PALCA, Sergio Rodríguez, calificó el acuerdo de “calamidad” y denunció la desigualdad de condiciones entre realidades socioeconómicas muy distintas. A su juicio, se trata de una actuación de “mala fe” por parte de la Comisión Europea que pone en riesgo el sector agrario europeo.

Posibles movilizaciones del sector

En este contexto, la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, confirmó que las distintas organizaciones profesionales agrarias (OPA) mantienen reuniones para coordinar una estrategia conjunta de protesta, siguiendo así el ejemplo de las movilizaciones de los agricultores franceses.

Delgado señaló que las fechas y lugares de estas acciones podrían conocerse a lo largo del día o en las próximas jornadas, una vez se alcance un acuerdo entre las organizaciones del sector.

Burocracia y relevo generacional

Otro de los asuntos destacados fue la falta de relevo generacional en el sector primario, un problema que los participantes vincularon a la excesiva burocracia y a la complejidad de los trámites administrativos.

El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García Cabello, reconoció estas dificultades y aseguró que desde el Ejecutivo autonómico se trabaja para agilizar los procedimientos, especialmente en el ámbito ganadero. “Esperar dos años para iniciar un proyecto no es de recibo”, afirmó.

Defensa del POSEI y las competencias RUP

Los asistentes al foro coincidieron también en la necesidad de defender la autonomía de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en la gestión de las ayudas del programa POSEI.

Insistieron en que estas ayudas deben mantener un presupuesto propio y una gestión independiente, al margen del Gobierno central, tal y como se ha venido realizando en los últimos años.