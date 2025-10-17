El grupo socialista señala que, a pesar de haber aprobado en junio los presupuestos más altos del municipio, el gobierno municipal ya agotó el crédito previsto para eventos y fiestas

El PSOE de Arona denuncia que el ayuntamiento ha agotado en tres meses el presupuesto previsto para fiestas. Imagen de Archivo

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Arona denuncia que el gobierno municipal formado por PP, Coalición Canaria y Vox ha agotado en apenas tres meses el presupuesto destinado a fiestas y eventos, pese a haber aprobado en junio las cuentas más altas de la historia del municipio.

Según explican desde el PSOE a través de la documentación del expediente, el tripartito ha tenido que aprobar una modificación presupuestaria de 243.400 euros para ampliar las partidas festivas, al reconocer literalmente que “se agotó el crédito destinado a actividades festivas y eventos locales”.

“El presupuesto aprobado en junio fue el más alto de la historia de Arona y, apenas tres meses después, ya no queda crédito para terminar el año. Eso no es gestión, es improvisación”, señaló el portavoz socialista, José Julián Mena. “¿Cómo se agota una partida en octubre de un presupuesto aprobado en junio? Muy sencillo: porque no hubo previsión, ni control, ni calendario.”

Falta de rigor y planificación

Así, el PSOE de Arona considera que esta situación confirma la falta de rigor y planificación del actual grupo de gobierno. “Cada modificación de crédito es un reconocimiento de su fracaso. Dicen que faltó crédito, pero la verdad es que faltó previsión”, añadió Mena.

Los socialistas aseguran que el tripartito utiliza el remanente de tesorería, con más de 200 millones de euros en los bancos, como un “salvavidas político”, mientras el presupuesto apenas dedica un 2% a inversiones reales.

“No hay obras, no hay inversiones, no hay rumbo. El remanente no puede ser una chequera política: Arona necesita inversiones que mejoren la vida de los vecinos, no más fiestas ni esculturas en calles que no se limpian ni se mantienen”, denunció el portavoz socialista.

El PSOE denuncia falta de transparencia

Con todo, el grupo socialista recuerda que los gastos en fiestas y eventos superaron los dos millones de euros en 2024, sin contar los actos organizados por los patronatos, y que el actual gobierno no ha entregado la información solicitada sobre los gastos de 2025, manteniendo su falta de transparencia.

Además, añaden que el presupuesto municipal “nació torcido”: «aprobado con retraso, sin participación real y tras un 2024 con menos del 6 % de ejecución en obras».

Los socialistas subrayan que siguen sin financiación proyectos prioritarios reclamados desde el inicio del mandato. “Arona no necesita más créditos extraordinarios. Necesita un gobierno ordinario que funcione, que planifique y que cumpla con los barrios”, concluyó Mena.