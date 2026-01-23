Desde mencionado puerto han salido este viernes, menús para más de 250 personas, un gesto que pretenden repetir cada semana

La compañía Costa Cruceros une desde este viernes, el Puerto de la Luz y de Las Palmas a la lista de más de 15 puertos del mundo donde comparte sus excedentes de comida para los Bancos de Alimentos.

Informa. RTVC.

Final de temporada

En concreto, este 23 de enero han donado menús para más de 250 personas. Además, pretenden repetir mencionado gesto cada semana, hasta el final de la temporada.

Imagen archivo.

Las cajas de alimentos salen de las cocinas de dicho crucero, en el que viajan más de 3.000 turistas y 1.000 tripulantes.

Cabe destacar, que no se dona lo que sobra, ya que, se elabora para la ocasión. La compañía Costa Cruceros inicia así en Las Palmas esta donación, que repetirá hasta el mes de abril, en su escala semanal.