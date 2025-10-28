La consejera de Sanidad destaca la efectividad del programa y los avances en tratamiento oncológico en Canarias

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, informó en el Parlamento regional sobre el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama, implantado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) en 1999.

Imagen de archivo

En 2024 se realizaron 109.936 mamografías, detectando 596 tumores y derivando a 3.391 pacientes a centros hospitalarios para estudios complementarios.

Alta supervivencia y cobertura poblacional

Monzón destacó que el programa ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, alcanzando una supervivencia del 90% a cinco años.

Actualmente, está dirigido a 357.900 mujeres de entre 50 y 69 años, con cobertura total en las islas y participación cercana al 70%.

El sistema envía cartas personalizadas citando día y hora para realizar la mamografía, repetida cada dos años, y los resultados son revisados por dos radiólogos para minimizar errores.

Tecnología y unidades móviles para mayor accesibilidad

El programa dispone de diez unidades fijas y una unidad móvil, todas equipadas con mamógrafos digitales de última generación. Además, cuenta con software de apoyo para la lectura de imágenes y un centro de datos centralizado, que permite la consulta entre especialistas de toda la red.

Monzón destacó innovaciones recientes, como la colocación de semillas ferromagnéticas para mejorar la calidad de vida de las pacientes. También se utiliza PICC Port en lugar del reservorio tradicional, facilitando la administración de tratamientos intravenosos.

La inmunoterapia ofrece respuestas duraderas en distintos tumores, y la radioterapia Fast Forward reduce los tratamientos de 15 a 5 días.

Mejor accesibilidad en Lanzarote y Fuerteventura

La consejera resaltó la apertura de dos unidades de oncología radioterápica en Lanzarote y Fuerteventura, ampliando el acceso a tratamientos oncológicos especializados para toda la población de ambos territorios.

Monzón concluyó que las mujeres canarias pueden confiar en un programa público, riguroso y eficaz, con acceso inmediato a médico de familia o matrona ante cualquier sospecha.