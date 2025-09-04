Sam Childers, motero y ex-traficante, cambió la violencia de las calles de Estados Unidos por una misión aún más arriesgada: rescatar a los niños de las guerrillas en Sudán del Sur

Este viernes, a las 21:30 horas, en Televisión Canaria

El mejor cine de todos los géneros sigue llenando la franja nocturna en Televisión Canaria. Este viernes 5 de septiembre, a las 21:30 horas, el canal público emite ‘El soldado de Dios’, un biopic de acción y drama dirigido por Marc Forster y escrito por Jason Keller.

Cuenta la historia de Sam Childers, motero, ex-traficante de drogas y exconvicto que, tras tocar fondo después de una pelea en la que casi mata a un hombre, inicia un camino de redención al convertirse en un devoto religioso. Su vida da un vuelco cuando deja Estados Unidos y viaja a África, donde será testigo de las atrocidades cometidas en Sudán por el Ejército de Resistencia del Señor (ERS), que secuestraba a niños para forzarlos a luchar como soldados.

En colaboración con el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, Childers se convierte en un cruzado por los derechos de la infancia. Llega a construir con su propio dinero un refugio infantil para acoger a menores huérfanos y rescatados de las filas de la guerrilla. Aunque ello suponga poner en riesgo su vida y perder a su familia, no duda en defenderlo con las armas.

La película, estrenada en 2011 y basada en el libro autobiográfico del propio Childers, está protagonizada por Gerard Butler, Michelle Monaghan y Michael Shanon. Como curiosidad, ‘El soldado de Dios’ fue candidata a un Globo de Oro a la mejor canción original.