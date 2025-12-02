La subida del precio del suelo agrícola en las islas es uno de los más altos de España, solo una hectárea puede llegar a costar 280.000 euros

En un año ha subido cerca del 3% el precio del terreno agrícola en Canarias. Este incremento es de los mayores del país. La limitación del territorio y la escasez de terreno cultivable está provocando una escalada de los precios, sobre todo, después de la pandemia.

Informa: RTVC.

Las fincas de plátanos son las más buscadas y las que más caras resultan para el futuro comprador. Algunos terrenos previamente abandonados han conseguido doblar su valor una vez se ha vuelto a trabajar en ellos.

Abandono del campo

Algunos terrenos que costaban 274.383 euros en 2023, un año después cuesta los 10.000 euros más. Las fincas más demandadas son las que cultivan plátanos.

No obstante, las asociaciones de agricultores lamentan el estado de abandono de muchas fincas agrícolas. Mientras, se mantiene la superficie cultivada disminuye el número de personas que se dedican al sector primario. Una situación que ha llevado a que en los últimos diez años cerca de 5.000 agricultores han dejado de dedicarse a la agricultura.



