El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados

A CORUÑA, 17/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asistiño a la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña. EFE/ Cabalar

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.

Una resolución que, según ha adelantado el Supremo, impone también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, interviene durante el acto toma posesión de Jesús Dacio Arteaga como fiscal superior de la Fiscalía de Cantabria, en los juzgados de Las Salesas, a 29 de octubre de 2024, en Santander, Cantabria (España).Juanma Serrano / Europa Press29 OCTUBRE 2024;TOMA DE POSESIÓN;FISCAL;FISCALIA;CANTABRIA;CANTABRA;

29/10/2024

El Gobierno respeta pero no comparte la condena al fiscal

A la espera de conocer la setencia completa, el Gobierno asegura que respeta el fallo pero no lo comparte. Además, ha anunciado que en los próximos días , se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal o una fiscal general del Estado, que «será una persona del máximo prestidio profesional en el ámbito del Derecho».

El Gobierno reconoce la labor de Álvaro García Ortiz «en defensa de la ley la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.»

El Ejecutivo, con Pedro Sánchez, a la cabeza, siempre había defendido la inocencia del fiscal general y había asegurado que el tiempo le daría la razón y pondría las cosas en su sitio.

No obstante, había expresado en todo momento su respeto a la justicia y que asumía la responsabilidad de sus manifestaciones en caso de que García Ortiz, como finalmente ha ocurrido, fuera condenado.