El informativo se emitirá a las 19:30 horas con entrevistas y conexiones especiales en los momentos previos al espectáculo

Televisión Canaria llevará este sábado el Telenoticias 2 al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, desde donde se emitirá en directo justo antes de la Final de Murgas de la capital tinerfeña, para acercar a la audiencia el ambiente y el pulso del Carnaval en una de sus noches más señaladas.

Este informativo especial se emitirá a las 19:30 horas y tendrá una duración de 25 minutos, con Isabel Baeza al frente desde el recinto carnavalero, conectando con la actualidad y con los protagonistas en los minutos previos al inicio del certamen murguero.

Dentro de esta edición, Heriberto Fernández participará con una conexión desde plató, aportando las principales claves informativas de la jornada. Además, Fernández presentará el Telenoticias 1 desde plató en su horario habitual, las 14:30 horas manteniendo así la normalidad en la edición del mediodía.

Durante el especial del TN2, el equipo entrevistará al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y al periodista especializado Humberto Gonar. De forma paralela, otros equipos de la televisión pública canaria recogerán testimonios de la organización, así como de los teloneros de la NiFú-NiFá y de los presentadores de la noche, Alexis Hernández y Laura Afonso, completando una cobertura coral y a pie de Carnaval.

Con este despliegue, los servicios informativos de Televisión Canaria refuerzan su compromiso de servicio público con las grandes citas culturales del Archipiélago, llevando a la audiencia la emoción, el ambiente y la voz del Carnaval.