El atacante andaluz se incorpora al CD Tenerife a pocos minutos del cierre del mercado de fichajes

El CD Tenerife ha anunciado a última hora de este lunes la incorporación del extremo gaditano Iván Chapela, procedente del Burgos CF, pocos minutos antes del cierre del mercado de fichajes.

El Tenerife ficha al extremo gaditano Iván Chapela hasta 2028. CD Tenerife.

El atacante andaluz, de 26 años, al que hizo debutar en Primera División con el Cádiz CF el actual entrenador blanquiazul, Álvaro Cervera, firma por lo que resta de temporada y dos más, hasta el 30 de junio de 2028.

A Chapela también le conoce el actual director deportivo del Tenerife, Manu Guill, ya que jugó durante dos temporadas en Segunda División con el CD Eldense, equipo de procedencia del dirigente alicantino.

Entre 2023 y 2025, el extremo andaluz disputó 73 compromisos oficiales -en todas las competiciones- con el equipo azulgrana y marcó 14 goles, nueve de ellos en su primer año en Elda.

Internacional en categorías inferiores

Con anterioridad también había formado parte de Unionistas de Salamanca CF, en Primera Federación, donde firmó ocho tantos en 35 partidos durante la temporada 2022-2023.

Recientemente, de nuevo en LaLiga Hypermotion, el nuevo refuerzo del equipo isleño solo disputó cuatro compromisos oficiales como integrante del Burgos, debido a una lesión.

Iván Chapela ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española, ya que jugó con el combinado sub’17 dos partidos de clasificación para la Eurocopa de la categoría, ante Andorra y Polonia a finales de octubre de 2015.

Además del extremo gaditano, el Tenerife ha incorporado en este último plazo de fichajes de la temporada 2025-2026 a los defensas centrales Facundo Agüero y Antal Yaakobishvili, y al delantero uruguayo Gastón Valles