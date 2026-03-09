Las temperaturas seguirán siendo invernales. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte. Probables rachas muy fuertes por la tarde

El tiempo en Canarias | Los alisios siguen marcando el tiempo con humedad, frío y mar agitado

Este martes predominará los cielos nubosos que tenderá a cubiertos en el norte de las islas más montañosas donde un frente frío debilitado dejará lluvias que serán débiles y ocasionales particularmente por la mañana. Serán poco probables en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el resto habrá cielos poco nubosos en general sobre todo en las costas del sur.

Las temperaturas seguirán siendo invernales. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte. Probables rachas muy fuertes por la tarde en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas y en cumbres de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Y en el mar, viento del noreste de 50 a 61 Km/h (fuerza 7) en canales entre islas. Habrá mar combinada del noreste en costas abiertas al norte y en el litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 3m. En el resto de costas las olas podrán superar los 2m.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos nubosos por el norte y noreste donde no se descarta alguna gota débil y dispersa. Viento alisio moderado con rachas muy fuertes en el sur. Temperaturas frescas.

La Palma: Cielos nubosos por norte y este donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. En el resto habrá intervalos nubosos. Viento alisio moderado con rachas fuertes en los extremos y en medianías orientadas al oeste. Temperatura máxima de 19ºC en la capital.

La Gomera: Manto nuboso por el interior y norte. En el resto poco nuboso o despejado. Viento moderado del noreste con probables rachas muy fuertes por la tarde en los extremos. Temperaturas máximas entre los 17ºC y los 22ºC en costas.

Tenerife: Cielos nubosos con apertura de claros al mediodía en el norte que tenderá a cubierto por la tarde-noche. Se prevén lluvias de carácter débil y ocasional en las medianías del norte. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperatura máxima de 19ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en las vertientes norte y noreste sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de vertientes poco nuboso, salvo en el suroeste que estará despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el noroeste, sureste y cumbres orientadas al este. Temperatura máxima que rondará los 19ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos nubosos en el interior y norte. En el sur habrá intervalos nubosos. Viento moderado del noreste. Probables rachas fuertes en la Península de Jandía. Temperaturas máximas que no superarán los 22ºC.

Lanzarote: Predominio de cielos nubosos por el norte e interior. El alisio soplará moderado con rachas fuertes en el interior sur. Temperaturas que oscilarán entre los 15ºC y los 20ºC en Arrecife.