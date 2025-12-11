Un frente y luego una borrasca traerá un temporal a las islas

Primero un frente visitará las islas y ya una borrasca empeorará las condiciones del tiempo durante todo el fin de semana

Informa: Redacción Informativos RTVC

Desde este viernes esperamos complicaciones en el tiempo de las islas, primero nos visitará un frente con rachas de viento asociadas muy intensas y oleaje que dejará lluvia desde por la mañana en La Palma, a mediodía en el norte de Tenerife, Gran Canaria y las islas orientales.

La lluvia remitirá durante la segunda mitad del día para intensificarse de nuevo por la noche y de madrugada, en esta ocasión por la influencia de una borrasca en la costa africana cerca de las islas orientales con núcleo muy frío que podría traer heladas y nieve por encima de los 1.900-2.000 metros en La Palma y Tenerife y con menor probabilidad en Gran Canaria. No se descartan de cara al sábado las tormentas más probables en la provincia oriental.

Las rachas de viento podrían superar los 90-100km/h de forma puntual en las zonas más altas

Las temperaturas bajarán de forma moderada.

El estado de la mar será de mar combinada con olas de más de 5 m. especialmente de madrugada al sábado en las costas del norte y canales entre islas e irá aumentando durante el fin de semana. En las costas del sur rondarán los 3 m. este viernes.

Gráfico RTVC

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos nubes primero de tipo alto y luego de tipo bajo por el frente que podrían dejar chubascos que irán a menos durante la segunda mitad del día. Rachas de viento fuertes.

La Palma: El frente entrará a primera hora, dejando chubascos por el norte, las rachas de viento serán intensas en los extremos oeste y este de la isla. Bajarán las temperaturas

La Gomera: Jornada de mucho viento con rachas que podrían superar los 80km/h, los chubascos solo caerán por la mañana, hacia el sur estará más despejado. Refrescará.

Tenerife: La lluvia llegará a mediodía, podría haber niebla en el aeropuerto de Tenerife norte durante las horas centrales. Durante la madruga podría nevar en la cumbre. Atención al viento.

Gran Canaria: Refrescará en las medianías. Día gris con chubascos en el norte durante las horas centrales, luego remitirán. El viento ganará fuerza y volverá la lluvia de madrugada.

Fuerteventura: El frente podría dejar chubascos por el norte y cara oeste, con el llegarán las rachas de viento en la vertiente oeste y península de Jandía. Bajarán las temperaturas.

Lanzarote: La máxima en Arrecife no esperamos que suba mucho más de los 20 grados. El frente dejará lluvia durante la primera mitad del día, luego entrará la borrasca por la noche.

La Graciosa: Esperamos chubascos por la mañana y luego cielos más despejados hasta por la noche que empezará la influencia de la borrasca. Empeorará el mar y el viento ganará fuerza.