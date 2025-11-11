Este miércoles desde primera hora un anticipo de la borrasca Claudia traerá un frente debilitado que entrará por el oeste de La Palma y seguirá hasta puntos del interior de Gran Canaria
Este miércoles desde primera hora un anticipo de la borrasca Claudia traerá un frente debilitado que entrará por el oeste de La Palma y seguirá su recorrido a lo largo de día hasta puntos del interior de Gran Canaria, ya será a partir de las seis de la tarde cuando comience a entrar el segundo, mucho más activo y robusto que vendrá acompañado de tormentas y fuertes rachas de viento durante la madrugada, se extenderá a su salida hacia las islas orientales. Las zonas más afectadas serán el oeste y sur durante este miércoles.
Las rachas de viento del suroeste podrían superar los 90km/h e incluso los 100 en el Parque Nacional del Teide.
El estado de la mar también se complicará, habrá mar de fondo del noroeste con olas de hasta 3 metros en las costas del norte y fuerte marejada en las costas del sur. En el canal entre Tenerife y Gran Canaria también habrá mar de fondo del noroeste con olas cercanas a los 3 metros. Se complicará aún más el jueves.
El tiempo por islas
El Hierro: Aumento de nubosidad desde por la mañana con precipitaciones por el oeste de la isla a lo largo de la mañana, durante la noche serán más importantes y el viento también.
La Palma: Viento del suroeste que podría superar los 90 km/h, acompañado al paso de un primer frente con lluvia , el segundo llegará más fuerte durante la tarde-noche por el oeste.
La Gomera: Restos del primer frente debilitado aumentarán las nubes y la lluvia a mediodía , luego parará y llegará el segundo de madrugada con tormentas. El viento superará los 90 km/H
Tenerife: Precipitaciones por el oeste- suroeste por la tarde luego se calmará y volverá a intensificarse de madrugada, así como las rachas de viento. Posibles tormentas.
Gran Canaria: Veremos como el sur y oeste se va cubriendo, podría llover de forma débil, la mayor parte de las tormentas llegarán al amanecer de oeste a este. Rachas fuertes.
Fuerteventura: Hasta el jueves no llegará el frente que dejará lluvia y fuertes rachas de viento. Este miércoles numerosas horas de sol y temperaturas serán parecidas.
Lanzarote: Pocas nubes este miércoles, buena visibilidad, bastantes ratos de sol y ya el jueves se complicará la situación con precipitaciones y rachas de viento por el suroeste de la isla.
La Graciosa: Día de sol en la octava isla con pocas nubes, los cambios llegarán el jueves a la salida del frente, el mar también se complicará aún más ese día.