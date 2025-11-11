Este miércoles desde primera hora un anticipo de la borrasca Claudia traerá un frente debilitado que entrará por el oeste de La Palma y seguirá hasta puntos del interior de Gran Canaria

El tiempo en Canarias | Fuertes precipitaciones, rachas de viento y mala mar. RTVC

Este miércoles desde primera hora un anticipo de la borrasca Claudia traerá un frente debilitado que entrará por el oeste de La Palma y seguirá su recorrido a lo largo de día hasta puntos del interior de Gran Canaria, ya será a partir de las seis de la tarde cuando comience a entrar el segundo, mucho más activo y robusto que vendrá acompañado de tormentas y fuertes rachas de viento durante la madrugada, se extenderá a su salida hacia las islas orientales. Las zonas más afectadas serán el oeste y sur durante este miércoles.

Las rachas de viento del suroeste podrían superar los 90km/h e incluso los 100 en el Parque Nacional del Teide.

El estado de la mar también se complicará, habrá mar de fondo del noroeste con olas de hasta 3 metros en las costas del norte y fuerte marejada en las costas del sur. En el canal entre Tenerife y Gran Canaria también habrá mar de fondo del noroeste con olas cercanas a los 3 metros. Se complicará aún más el jueves.

El tiempo por islas

El Hierro: Aumento de nubosidad desde por la mañana con precipitaciones por el oeste de la isla a lo largo de la mañana, durante la noche serán más importantes y el viento también.

La Palma: Viento del suroeste que podría superar los 90 km/h, acompañado al paso de un primer frente con lluvia , el segundo llegará más fuerte durante la tarde-noche por el oeste.

La Gomera: Restos del primer frente debilitado aumentarán las nubes y la lluvia a mediodía , luego parará y llegará el segundo de madrugada con tormentas. El viento superará los 90 km/H

Tenerife: Precipitaciones por el oeste- suroeste por la tarde luego se calmará y volverá a intensificarse de madrugada, así como las rachas de viento. Posibles tormentas.

Gran Canaria: Veremos como el sur y oeste se va cubriendo, podría llover de forma débil, la mayor parte de las tormentas llegarán al amanecer de oeste a este. Rachas fuertes.

Fuerteventura: Hasta el jueves no llegará el frente que dejará lluvia y fuertes rachas de viento. Este miércoles numerosas horas de sol y temperaturas serán parecidas.

Lanzarote: Pocas nubes este miércoles, buena visibilidad, bastantes ratos de sol y ya el jueves se complicará la situación con precipitaciones y rachas de viento por el suroeste de la isla.

La Graciosa: Día de sol en la octava isla con pocas nubes, los cambios llegarán el jueves a la salida del frente, el mar también se complicará aún más ese día.