Las nubes se reducirán, en general, como mucho se verán por el norte de las islas más montañosas y perderán consistencia conforme avance el día

El tiempo en Canarias | Episodio corto de calima y ascenso térmico

Los próximos días vendrán marcados por la presencia de calima en las islas sobre todo este viernes, empezará a remitir el sábado por la tarde. Las nubes se reducirán, en general, como mucho se verán por el norte de las islas más montañosas y perderán consistencia conforme avance el día. Lo más frecuente en las islas orientales y en el sur del resto serán los cielos despejados con presencia de polvo en suspensión.

El viento seguirá soplando moderado con rachas puntuales fuertes a primera hora del este –sureste y a última de nuevo del nordeste. Podrían superar los 80km/h de cara a la madrugada del sábado en algunos puntos. Hay aviso amarillo de la AEmet. Las temperaturas irán en ascenso y se notará más en las máximas, habrá zonas hasta con 5 grados más. Durará poco ya que el sábado volverán a bajar. El estado de la mar mejorará ligeramente este viernes para complicarse otra vez el sábado. Esperamos en las costas del norte olas de menos de 2 metros de altura y por debajo del metro en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Tendremos nubes en el norte que tenderán a reducirse, salvo alguna gota a primera hora no habrá lluvia. Claros en el sur con calima y temperaturas más altas.

La Palma: Las nubes se posarán en el norte y cara este casi en la costa, en el resto habrá sol difuminado por la calima. El viento aumentará a última hora y las temperaturas subirán.

La Gomera: Los alisios aflojarán por el día y se reforzarán por la noche. Esperamos nubes en el norte y en el resto calima. Las temperaturas irán de los 16 a los 23 grados en San Sebastián.

Tenerife: Viento del sureste que se acelerará en el norte por la mañana luego soplará del nordeste y llegará a los 70-80 km/h en la costa sur. Pocas nubes y calima y sol en el resto.

Gran Canaria: Esperamos intervalos nubosos a primera hora en el norte, enseguida se retirarán. Se notará la calima y el viento soplará con rachas fuertes en los extremos.

Fuerteventura: Las rachas se notarán en la cara oeste a primera hora. Las nubes brillarán por su ausencia que tendrá un cielo más blanco que azul por la calima. Las temperaturas subirán.

Lanzarote: En Arrecife las temperaturas oscilarán entre los 16 a los 23 grados. El viento soplará moderado con rachas fuertes y de verse alguna nube será a primera hora por el norte.