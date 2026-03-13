El viento será del noreste moderado a fuerte con rachas muy fuertes que podrán superar los 70 Km/h

Imagen RTVC.

Este sábado habrá intervalos nubosos en el norte y noreste de las islas más montañosas sin descartar alguna gota débil sobre todo en la vertiente noreste de la isla de La Palma que será más probable u persistente. En el resto de vertientes predominará los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Fuerteventura y Lanzarote que habrá intervalos nubosos. Probable calima ligera y en altura en todas las islas con concentraciones más significativas en cumbres y vertientes sur de las islas más altas. Remitirá durante la tarde.

Las temperaturas máximas bajan ligeramente en Tenerife y Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote será más notable en el interior. Las mínimas en ligero ascenso en las islas occidentales. El viento será del noreste moderado a fuerte con rachas muy fuertes que podrán superar los 70 Km/h particularmente en las vertiente sureste y noroeste. Será menos probable en el interior y sur de Fuerteventura y Lanzarote.

Y en el mar, habrá mar combinada del noreste con olas en torno a los 2,5m pudiendo alcanzar los 3 m en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En el resto, fuerte marejada, salvo en el litoral suroeste de las islas más montañosas y sur de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas no superarán el 1,5 m de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el noreste donde habrá nubosidad. Viento alisio moderado con rachas muy fuertes en los extremos. Temperaturas frescas.

La Palma: Nubosidad compacta por el norte y noreste aunque se dejará ver algunos claros. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con rachas muy fuerte en Los Llanos de Aridane y extremos sureste y noroeste. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.

La Gomera: Manto nuboso por el interior y norte. En el resto predominará el sol. Viento moderado del noreste con probables rachas muy fuertes en los extremos. Temperaturas máximas entre los 18ºC y los 23ºC en costas.

Tenerife: Predominio de intervalos nubosos por el norte sin descartar alguna gota débil y ocasional. En el resto estará poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado. Probables rachas muy fuertes, +70Km/h, en noroeste y sureste. Temperatura máxima de 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste. En el resto de vertientes predominarán los cielos despejados. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el noroeste y sureste. Temperatura máxima que rondará los 20ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos despejados salvo por el norte y este que habrá intervalos nubosos. Viento del noreste moderado y temperatura que irán de los 16ºC a los 21ºC en la capital.

Lanzarote: Predominio de cielos nubosos por el norte y noreste. El alisio soplará moderado con intervalos de fuerte. Temperaturas que oscilarán entre los 15ºC y los 21ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Viento alisio moderado con rachas fuertes. Las temperaturas irán desde los 15ºC a los 20ºC en Caleta de Sebo.