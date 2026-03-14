El viento será alisio moderado con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste

Este domingo tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas sin descartar precipitaciones en general débiles y ocasionales. En Fuerteventura y Lanzarote estará nuboso a primeras horas. Tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto de vertientes poco nuboso o despejado.

Imagen RTVC.

Las temperaturas en ligero descenso. Máximas en torno a los 18ºC – 24ºC en costas. El viento será alisio moderado con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste. Probables rachas muy fuertes en esas vertientes durante la primera mitad del día. En cumbres será alisio moderado que rolará a flojo de dirección variable por la mañana.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte y canales entre islas con olas que disminuirán de 3m a 2 m. durante la tarde. En costas resguardadas del sur habrá áreas de marejada con olas que no superarán el 1,5m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nubosidad en cantidad variable. La más abundante por el norte. Viento del noreste moderado y temperaturas frescas.

La Palma: Cielos nubosos sobre todo por el norte y noreste. No se descarta alguna gota débil y ocasional. En el resto intervalos nubosos. Viento del noreste moderado con probables rachas fuertes en el Valle de Aridane y extremo sur. Temperatura máxima de 19ºC en la capital.

La Gomera: Manto nuboso por el interior y norte. En el resto poco nuboso. Viento moderado del noreste. Temperaturas máximas entre los 18ºC y los 24ºC en costas.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte. Probables lluvias débiles y ocasionales por la mañana. En el resto de vertientes poco nuboso, salvo por el sur y oeste que estará despejado. Viento alisio moderado y en cumbres flojo de dirección variable. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 21ºC en la capital.

Gran Canaria: Predominará la panza de burro en el noreste de la isla aunque habrá claros durante el mediodía. En el resto de vertientes predominará los cielos poco nubosos, salvo en el sur y suroeste donde estará despejado. Viento del noreste moderado con rachas que irán amainando por la tarde. Temperatura que rondará los 20ºC en la capital.

Fuerteventura: Predominio de cielos nubosos que tenderá a poco nuboso por la tarde. Viento del noreste moderado. Probables rachas fuertes en el interior. Temperaturas que oscilarán entre los 15ºC y los 20ºC en la capital.

Lanzarote: Predominio de cielos nubosos. Habrá claros a partir del mediodía. Viento alisio moderado sin descartar alguna rachas fuerte en el interior y la capital. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 21ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos. Viento del noreste moderado. Las temperaturas irán desde los 15ºC a los 19ºC en Caleta de Sebo.