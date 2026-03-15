El viento será moderado en las islas más orientales de madrugada y a últimas horas del día

Este lunes tendremos cielos nubosos En Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa y en el norte y este de Gran Canaria. Tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto de islas predominará los intervalos nubosos que será más compacto en las vertientes norte y este sin descartar alguna gota débil y ocasional. Poco nuboso o despejado en cumbres. Probable ligera calima en altura.

Imagen RTVC.

Las temperaturas máximas ascienden ligeramente, 19ºC – 25ºC en costas. Las mínimas bajan en la isla de La Palma. El viento soplará del noreste flojo en general. Será moderado en las islas más orientales de madrugada y a últimas horas del día. En cumbres será de dirección suroeste.

Y en el mar, habrá mar de fondo del norte con olas que no superarán los 2,5m en costas abiertas al norte y litoral oeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará las áreas de marejada con olas que no superarán el 1,5 m. de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nubosidad en cantidad variable que será más abundante en el interior y noreste. Viento alisio moderado y temperaturas frescas.

La Palma: Cielos nubosos sobre todo en el norte y este sin descartar alguna gota débil y ocasional por la tarde. Predominio de claros en la cumbre. En el resto, intervalos nubosos. Viento del noreste moderado. Será del suroeste en cumbres. Temperatura máxima de 19ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en todas las vertientes. Se abrirán claros por la tarde. Viento alisio flojo y temperaturas que oscilarán entre los 16ºC a los 21ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos siendo más compactos por el sur y en el Valle de Güímar. En cumbres poco nuboso o despejado. Viento del noreste flojo en costas y medianías. Será del suroeste moderado en altas cumbre. Temperaturas máximas entre los 19ºC y 25ºC en costas.

Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte y este que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, intervalos nubosos. Despejado en cumbres. Viento del noreste moderado. Será flojo de componente sur en cumbres. La temperatura máxima rondará los 20ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso en las horas centrales. Viento del noreste moderado. Probables rachas fuertes en la Península de Jandía al final del día. Temperaturas máximas entre los 19ºC y los 24ºC.

Lanzarote: Predominio de cielos nubosos. Tenderá a poco nuboso a partir el mediodía. Viento alisio entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde los 15ºC y los 20ºc en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con predominio de claros en horas centrales. Viento del noreste flojo y temperaturas irán desde los 15ºC a los 19ºC en Caleta de Sebo.