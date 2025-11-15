El tiempo en Canarias estará protagonizado este domingo por la entrada de un frente frío que dejará lluvias débiles

Informa RTVC

Este domingo tendremos bastante nubosidad de tipo bajo, ya que entrará un frente frío debilitado que dejará algo de lluvias débiles en las vertientes N y NE de las islas más montañosas. También Lanzarote y el N de Fuerteventura recibirán algo de lluvia.

Las temperaturas seguirán sin cambios. Las máximas suben ligeramente en el interior de la isla de Gran Canaria, en la mayor parte de la isla de La Palma y en la mitad S de Fuerteventura. Las mínimas suben notablemente en el N e interior de Gran Canaria y Tenerife. Lo harán débilmente en La Palma y N de Fuerteventura.

El viento será flojo del NO por la mañana y rolará al NE por la tarde y se acelerará en los extremos así como en canales entre islas. En cuando al mar destacar que habrá fuerte marejada en costas abiertas al N con olas que podrán superar los 2 m de altura y en costas del S predominará la marejada. En canales entre islas habrá mar de fondo del NO, sobre todo entre Gran Canaria y Fuerteventura.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos durante toda la jornada. El viento soplará del NO y rolará al NE a últimas horas de la tarde. Temperatura máxima rondará los 19 grados en la capital.

La Palma: Predominio de nubes bajas en casi toda la isla y lloviznas de carácter débil especialmente en la vertiente N y E de la isla. El viento será del O y cambiará al NE por la tarde. Temperaturas en torno a los 18 y 25 grados en la capital.

La Gomera: Cielos encapotados sin descartar la posibilidad de que puedan dejar alguna gota. Predominarán las brisas y temperatura máxima de 24 grados en San Sebastián.

Tenerife: Cielos mayormente nublados a partir del mediodía y algunas lloviznas en el N de la isla. Viento flojo del O que cambiará al NE durante la tarde. Se acelerará en el extremo NO. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 grados en la capital.

Gran Canaria: Predominio de cielos nubosos especialmente por el N y E. Algunas lloviznas podrían darse por la tarde en el N e interior de la isla. Viento flojo del NE y se acelerará en el SE. Temperatura máxima en torno a los 24 grados en la capital.

Fuerteventura: Predominio de cielos con nubes y claros por el S y nublado por el N donde pueden dejar algunas gotas. Viento del NE y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Presencia de nubes bajas y lloviznas durante la tarde. El viento será del SO y cambiará al NE a últimas horas de la tarde. Temperatura máxima de 24 grados en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nublados con algo de lluvia ocasional y débil. Viento del NE moderado y las temperaturas oscilarán en torno a los 19 y 24 grados.