Este miércoles, 17 de septiembre, la temperatura máxima podría llegar a los 38 grados en las medianías del sur de Gran Canaria

Toda la actualidad meteorológica en Canarias al detalle

Este miércoles seguirán destacando las altas temperaturas. Habrá máximas locales 36–38 grados en las medianías del sur de Gran Canaria, y de 34–36 en el resto de islas que afectará, sobre todo, a las zonas de medianías.

En el cielo, nubosidad baja para comenzar la jornada por el norte de las islas, numerosas horas de sol, presencia de calima, y algún intervalo de evolución en cumbres de La Palma, Tenerife y de Gran Canaria. No se descarta algún chubasco ocasional por el norte del Teide.

Además, a lo largo de la tarde-noche entrará nubosidad media y alta por el sur, sin consecuencias. Viento del nordeste flojo a moderado en costas, siendo del este–sureste en medianías y cumbres, más intenso durante la primera mitad de la jornada.

En el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur, la marejada a fuerte marejada en el resto, y olas de 1 y 2 metros de altura.

Previsión isla por isla

EL HIERRO: Sol y calor, con máximas locales +35ºC en parte de las medianías del sur y del nordeste. Viento del sureste con intervalos fuertes en El Golfo hasta media mañana.

LA PALMA: Pocas nubes, con algunos intervalos de evolución en cumbres y por el norte en horas centrales. Temperaturas calurosas y viento del este moderado.

LA GOMERA: Tiempo veraniego con numerosas horas de sol y temperaturas calurosas, máximas locales 34 – 36ºC en puntos del sur y del oeste. Viento amainando por la tarde.

TENERIFE: Intervalos de evolución en cumbres centrales con algún chubasco ocasional al norte del Teide. Mucho sol en el resto, con nubes altas entrando por el sur a últimas horas. Temperaturas de verano, máximas locales +36ºC por el sur y nordeste.

GRAN CANARIA: Cielos despejados y con calima, salvo intervalos de evolución en cumbres y por el norte en horas centrales. Por la tarde, nubes altas entrando por el sur. Temperaturas altas, máximas locales +38ºC en medianías.

FUERTEVENTURA: Sol y calor con temperaturas máximas 32 – 36ºC, las más cálidas en municipios como Pájara, Tuineje, Antigua o Betancuria. Viento del este racheado en la costa oeste.

LANZAROTE: Seguirá el tiempo veraniego, soleado y caluroso, con presencia de calima. Termómetros locales +35ºC en zonas de interior y del sureste.

LA GRACIOSA: Numerosas horas de sol con temperaturas propias del verano. El viento será del este flojo a moderado, más intenso durante la madrugada.