Este lunes el tiempo en Canarias inaugurará la semana con calor, calima y viento

Este lunes, salvo algunas nubes bajas en litorales del norte, predominará el sol en el Archipiélago. Seguiremos con calima en capas medias y altas. Las temperaturas descenderán ligeramente en medianías. Las máximas 32-34 ºC, pudiendo alcanzar los 36 ºC en medianías del sur de Gran Canaria.

El viento ganará fuerza. Soplará del Norte-Noreste moderado, con intervalos fuertes en costas del sureste. Las rachas máximas >60-70km/h en costas e interiores del noroeste y este-sureste, así como en el área metropolitana de Tenerife.

En cumbres será flojo de componente norte. En las más altas seguirá soplando flojo de componente sur. Y en el mar, el viento en las costas oeste y sureste dejará olas 1-1,5m. En costas del norte, fuerte marejada, con mar de fondo del noreste ≥1,5m.

El tiempo por islas

El Hierro: Bajarán las temperaturas máximas más altas superarán los 32 ºC en el sur. Intervalos de nubes bajas en litorales del noreste. Sol y calima en capas medias y altas.

La Palma: Sol y polvo en suspensión. Las temperaturas descenderán ligeramente en medianías. Las máximas rondarán los 32 ºC. Nubes de evolución en interiores y nubes bajas en litorales del norte. Habrá rachas fuertes en litorales del sureste y noroeste.

La Gomera: Por la tarde las rachas rondarán los 70 km/h en costas e interiores del este y noroeste. También bajarán las temperaturas, sobre todo en medianías. Habrá sol, salvo algunas nubes bajas en litorales del norte y calima.

Tenerife: Predominarán los cielos poco nubosos o despejados y la calima. Las únicas nubes las veremos en costas de la vertiente norte, y en el entorno del Teide en horas centrales. Las temperaturas máximas podrán superar los 34 ºC.

Gran Canaria: En el oeste, sureste e interiores, las rachas rondarán los 60-70 km/h. Las temperaturas máximas ≤36 ºC en medianías del sur. Veremos intervalos de nubes bajas en costas del norte. De resto, sol y calima en capas medias y altas.

Fuerteventura: En la Península de Jandía rachas fuertes en el sur y cielos nubosos. En la vertiente oeste, intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. De resto, sol y calima. Temperaturas máximas de hasta 34 ºC en el sur.

Lanzarote: En el sur, temperaturas máximas ≤32 ºC. Habrá nubes bajas en el oeste, más compactas a primeras y últimas horas del día. Predominará el sol y la calima en el resto de las zonas. Rachas muy fuertes en el sur.

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas a primeras horas. El resto de la jornada predominarán los cielos despejados y la calima en capas altas. En Caleta del Sebo la temperatura máxima <28 ºC.