El tiempo en Canarias | Tiempo más primaveral que veraniego

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 18 de junio

Imagen RTVC

En las próximas horas notaremos pocos cambios en el tiempo, amaneceremos con abundante nubosidad por los municipios del norte e incluso con algunas precipitaciones débiles en las medianías del norte de Tenerife y de Gran Canaria, aunque menos que en las últimas horas. No se descarta niebla en el entorno del aeropuerto del norte de Tenerife durante la mañana. A medida que nos desplacemos hacia el sur de las islas predominará el cielo más despejado o con algunas nubes dispersas, poco importantes.

El viento soplará de componente norte de flojo a moderado, ganará algo más de intensidad por la tarde.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en general.

El estado de la mar será de marejadilla con áreas de marejada hacia el norte donde las olas estarán por debajo del metro y medio de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Las nubes volverán al norte sin descartar que alguna gota dejen poco importante y más bien por la mañana en zonas del norte. Las temperaturas no cambiarán demasiado.

La Palma: Esperamos intervalos nubosos por el norte y este por la mañana, se verán de forma repartida por el resto, se notará un ligero aporte de humedad con viento del norte más bien.

La Gomera: El viento ganará fuerza en los extremos por la tarde. Veremos nubes bajas en el norte y algunas dispersas por el sur. Las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados.

Tenerife: Veremos nubes bajas en torno a los 1300 m. por el norte, alguna gota podría caer sobre todo hacia Anaga. En el sur también veremos nubes. Las temperaturas no cambiarán.

Gran Canaria: Cielos grises al amanecer en el norte, podrían dejar alguna llovizna en las zonas de medianías. En el sur también habrá intervalos nubosos. Las temperaturas serán parecidas.

Fuerteventura: Esperamos nubes bajas desde por la mañana que perderán consistencia a partir del mediodía. Las temperaturas en Puerto del Rosario irán de los 19 y los 26 grados.

Lanzarote: Algo de viento del norte por la tarde. Las nubes volverán a l norte y oeste de la isla y perderán terreno en la capital, allí las temperaturas irán de los 19 a los 25 grados.

La Graciosa: Día gris la mayor parte de la jornada. Apenas saldrá el sol. El viento soplará del norte de flojo a moderado en el mar habrá marejada y las temperaturas no cambiarán.