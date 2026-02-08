Previsión meteorológica para el lunes 9 de febrero de 2026

Comenzamos la semana con tiempo estable y con nubosidad en cantidad variable. Las nubes de tipo bajo serán más abundantes en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. También habrá nubosidad de tipo alto especialmente en la provincia occidental al mediodía.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso local, sobre todo en las mínimas que subirán ligeramente siendo más notable en Fuerteventura y Lanzarote. Las máximas sin grandes cambios.

El viento soplará de componente N aunque por la tarde dará paso a un alisio tímido. Podría haber rachas localmente fuertes en las cumbres de Tenerife y de La Palma así como en los extremos NW y SE de Gran Canaria.

Y en el mar, habrá olas que puedan superar los 2 metros de altura en costas abiertas al N y costas del W de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará la marejada salvo en costas del E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote así como del S de Gran Canaria que ahí habrá áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias por isla

EL HIERRO: intervalos nubosos por el N y tiempo mayormente soleado por el S. El viento soplará flojo del NE y la temperatura máxima de 16 grados en Valverde.

LA PALMA: jornada con nubosidad en cantidad variable siendo más compacto por el S. El viento soplará flojo del NE donde no se descarta alguna racha fuerte en cumbre. Las temperaturas irán desde los 14 a los 21 grados en la capital.

LA GOMERA: ambiente de cielos con nubosidad de tipo variable y viento flojo del NE y las temperaturas irán desde los 16 a los 22 grados en la capital gomera.

TENERIFE: jornada agradable con nubosidad más compacta por el S y extremo NE. Viento del NE flojo con algunas rachas fuertes en cumbres. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 21 grados en la capital.

GRAN CANARIA: intervalos de nubes y claros en el N y mayormente soleado por el SE. Viento flojo del NE donde se acelerará en los extremos NW y SE con rachas localmente fuertes. Las temperaturas irán desde los 17 a los 21 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: jornada marcada por intervalos nubosos en la vertiente W y N. En el resto habrá nubes y claros. Viento flojo del NE y temperatura máxima de 22 grados en la capital majorera.

LANZAROTE: nubosidad en cantidad variable donde el ambiente más soleado lo encontraremos por el S. El viento soplará moderado del NE con temperaturas agradables, máxima de 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos nubosos donde el viento soplará moderado del NE y las temperaturas irán desde los 16 a los 20 grados en Caleta de Sebo.