Imagen RTVC.

Comenzaremos la semana con tiempo seco y calima, sobre todo en las islas más orientales que serán las que reciban mayor concentración de polvo en suspensión. La calima alcanzará la provincia occidental alcanzando su punto álgido al mediodía.

A partir del martes comenzará a remitir el polvo en suspensión. Habrá algo de nubosidad en el NE de La Palma que irá a menos durante la tarde y se podrán generar algunas nubes de evolución en el interior de Tenerife y Gran Canaria donde no es descartable que puedan dejar alguna gota. Las temperaturas máximas van a subir considerablemente en todas las islas, especialmente en la isla de La Palma particularmente en el interior. Las mínimas experimentarán un acusado ascenso en la provincia occidental y en Gran Canaria.

El viento soplará del E en la provincia occidental y en la oriental será del SE. Habrá rachas importantes en cumbres de Tenerife y La Palma, y durante la mañana en la vertiente W de Fuerteventura y Lanzarote e irá arreciando por la tarde. En cuanto al estado del mar predominará el mar de fondo del N en costas abiertas al N de la islas con olas en torno a los 2 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Jornada con pocas nubes, algunas de tipo alto durante la mañana y habrá calima. El viento soplará de componente E y la temperatura máxima será de 23 grados en Valverde.

LA PALMA: Algo de nubosidad baja a mediodía en el NE que tenderá a despejarse. El viento será del ENE y rolará al E. Habrán algunas rachas intensas en la cumbre. La calima será la protagonista y temperatura máxima de 26 grados en la capital.

LA GOMERA: Brisas en costas y calima. Habrá algo de nubes altas por la mañana. Las temperaturas subirán un poco e irán de los 21 a los 28 grados en la capital.

TENERIFE: Nubosidad matinal en la vertiente N y NW. Se generarán algunas nubes de evolución en el interior al mediodía donde podrán dejar alguna gota aislada y la calima será la protagonista. Viento flojo el E y temperatura máxima de 28 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos con algo de nubosidad alta por la mañana y la calima será importante. El viento soplará flojo del SE y las temperaturas rondarán los 27 grados de máxima en la capital.

FUERTEVENTURA: Calima en toda la isla y viento del E moderado con rachas fuertes en el W que irá amainando. Temperaturas máxima de 26 grados en la capital.

LANZAROTE: Cielos despejados con calima y viento del E. Rachas fuertes en el W que arreciará. Temperaturas que oscilarán entre los 19 y 26 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Predominará la calima y viento del E. Las temperaturas rondarán entre los 20 y 24 grados en Caleta de Sebo.