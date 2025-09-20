Predominarán las brisas en las costas del Suroeste de las islas más altas, viento que será del Oeste moderado en El Teide

Imagen RTVC.

En el tiempo en Canarias, este domingo bajarán de forma notable las temperaturas, las máximas marcarán entre 3 y 7 grados menos que ayer en zonas bajas y de medianías. Aun así, quedarán máximas locales 32 – 34ºC en puntos del Este de Tenerife, del Sureste de Gran Canaria o en zonas de interior y del Sur de Fuerteventura. En el cielo veremos algunas nubes, de tipo bajo por el Norte, sobre todo a últimas horas, y de tipo alto al Sureste del archipiélago.

Numerosas horas de sol en el resto con calima en remisión. El viento soplará del Nordeste flojo a moderado, más intenso por la tarde.

Predominarán las brisas en las costas del Suroeste de las islas más altas, viento que será del Oeste moderado en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en gran parte de la costa, con áreas de marejada en altamar entre las islas, y olas 0,5 – 1,5m.

El tiempo en Canarias por isla

EL HIERRO: Cielos despejados con ligera calima, y alguna nubes baja en el Valle del Golfo y el extremo Nordeste. Temperaturas en descenso, máximas 25 – 32ºC.

LA PALMA: Algunos intervalos de nubes bajas en parte del Norte y Este, más compactos a últimas horas. Sol y ligera calima en el resto. Temperaturas en descenso.

LA GOMERA: Salvo algunos intervalos de nubes bajas por el Norte, cielos despejados con restos de calima. Temperaturas en descenso, y viento del Norte-Nordeste mod.

TENERIFE: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Nordeste, y alguno de buen tiempo por el Sur. Numerosas horas de sol y restos de calima. Las temperaturas descenderán de forma notable, quedará alguna máxima 32ºC en puntos del Este. Alisio en costas.

GRAN CANARIA: Intervalos de nubes altas y numerosas horas de sol. Por el Norte y la capital reaparecerá la panza de burro, especialmente al final de la tarde. Las temperaturas marcarán entre 3 y 6ºC menos. Y el viento será del Nordeste moderado.

FUERTEVENTURA: Algunos intervalos de nubes altas y tiempo soleado. Temperaturas diurnas en notable descenso, máximas 25 – 33ºC. Y viento del Nordeste flojo a mod.

LANZAROTE: Salvo algunas nubes bajas por el Nordeste, cielos despejados. Temperaturas en descenso, y viento alisio flojo a moderado, arreciando por la tarde.

LA GRACIOSA: Tiempo soleado y con ligera calima que tenderá a desaparecer. Temperatura menos calurosas, con viento alisio 20 – 35km/h.