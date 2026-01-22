Las precipitaciones empezarán por el norte de La Palma y Lanzarote y extendiéndose en las siguientes horas al resto , remitirá a última hora

Los restos de un frente dejarán lluvia mañana

Esperamos un viernes de nubes a distintos niveles, por la mañana se verán de tipo alto y bajo y serán abundantes durante las primeras horas sobre todo en zonas del norte, a mediodía se abrirán grandes claros en muchos puntos, en algunos como por ejemplo sureste de Tenerife podrían crecer nubes de evolución y ya después del mediodía esperamos la llegada de los restos de un frente que dejarán precipitaciones empezando por el norte de La Palma y Lanzarote y extendiéndose en las siguientes horas al resto , remitirá a última hora.

El viento soplara en general del noroeste moderado aunque tras el frente se podría acelerar y generar rachas más intensas cercanas a los 70km/h. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El estado de la mar mejorará un poco este viernes respecto del jueves pero volverá a empeorar de cara al fin de semana. Ésta será la única influencia de la borrasca de alto impacto Ingrid sobre las islas.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Las nubes serán numerosas a primera hora y luego ya por la tarde cuando lleguen los restos de un frente que dejarán precipitaciones por el norte. Las temperaturas no cambiarán.

La Palma: Habrá nubes bajas y altas por la mañana y a partir del mediodía el frente que empezará a dejar lluvia por el norte. Las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados.

La Gomera: Asociado al frente de la tarde, las rachas de viento podrían acelerarse y alcanzar los 70km/h. El sur durante las primeras horas estará despejado. Temperaturas similares.

Tenerife: Veremos nubes al norte de tipo alto y bajo y alguna gota, a mediodía, se generarán de evolución por el sureste sobre todo y por la tarde llegará el frente y arreciará el viento.

Gran Canaria: Esperamos nubes bajas y altas por la mañana, luego se despejará y por la tarde llegará el frente por el norte-nordeste de la isla con viento. Temperaturas sin cambios.

Fuerteventura: Esperamos nubes a distintos niveles. Será por la tarde cuando dejen algo de lluvia por el norte y oeste de la isla. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 20 grados.

Lanzarote: Las nubes del frente llegarán a mediodía y dejará lluvias intermitentes por el norte y oeste, podría acelerarse el viento. Las temperaturas variarán entre los 14 y los 21 grados.