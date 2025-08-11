Este martes, aunque bajan algo las temperaturas continúa el calor y una ligera calima en el archipiélago

Este martes seguirán destacando las altas temperaturas. Habrá valores locales superando los 38ºC en las medianías del Sur y Oeste de Gran Canaria, o de 34 – 36ºC en zonas de medianías del resto de islas o del Sur de Fuerteventura y Lanzarote.

En el cielo veremos algunas nubes, de tipo bajo por el norte a menos de 300 – 400m. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima repartida de forma desigual por todo el archipiélago. También se generará nubosidad de evolución en cumbres de Tenerife.

Viento del norte moderado en costas, con intervalos fuerte en vertientes este y oeste. Será variable flojo en cumbres, tendiendo al Suroeste +1800m.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur, marejada en el resto, con áreas de fuerte marejada en altamar y olas 1 – 1,5m.

Mapa del tiempo del 12 de agosto 2025. RTVC.

El tiempo isla a isla

El Hierro: Intervalos nubosos en zonas bajas del Norte. Sol y ligera calima en el resto, con calor. Habrá máximas en cumbres y medianías del Sur superando los 34ºC

La Palma: Nubes bajas en parte del Norte y Este, y mucho sol en el resto con calima. Habrá temperaturas máximas locales 34 – 36ºC por el Oeste. Y viento Norte moderado.

La Gomera: Numerosas horas de sol con calima en altura. Temperaturas veraniegas, máximas entre 32 y 36ºC en las medianías del Sur y la cumbre.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 400m. Sol y calima en el resto, con intervalos de evolución en Las Cañadas. Temperaturas calurosas, máximas 25 – 36ºC. Y viento del Norte moderado en costas, variable flojo en cumbres.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 400m, sobre todo, a primeras y últimas horas. Sol en el resto con ligera calima en altura. Temperaturas cálidas, máximas locales 38 – 40ºC en medianías del Sur, Oeste y en las cumbres.

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y mucho sol con calima en el resto. Calor en zonas de interior, del Sur y Sureste, valores locales 34 – 36ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y mucho sol en el resto, con ligera calima en altura. Temperaturas de verano, y viento del Norte flojo a moderado.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con amplios claros, temperaturas veraniegas, y viento del Norte 15 – 30km/h.