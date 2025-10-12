Viento del Nordeste flojo a moderado en la mitad oriental, predominando la componente este flojo en las islas más occidentales

Imagen RTVC.

La semana comienza sin grandes cambios meteorológicos, a al espera de que puedan llegar a partir del miércoles o jueves con la aproximación de una borrasca. De momento, este lunes predominarán los cielos nubosos, tendiendo a muy nubosos en interiores, medianías y cumbres por debajo de los 1800m de altitud.

No se descarta algún chubasco ocasional y disperso a primera hora de la tarde en medianías. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas suaves con valores entre 22 y algo más de 27 grados en la costa.

Viento del Nordeste flojo a moderado en la mitad oriental, predominando la componente este flojo en las islas más occidentales. Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, las olas más grandes por las del Norte apenas superarán el metro de altura.

El tiempo en Canarias:

EL HIERRO: Cielos nubosos tendiendo a muy nubosos, sin descartar algún chubasco ocasional y disperso en interiores. Temperaturas sin cambios y poco viento.

LA PALMA: Muchas nubes, en su mayoría de evolución en zonas de medianías. Podrán dejar escapar alguna gota. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas >24ºC costas.

LA GOMERA: Ambiente nuboso, tanto por el Norte como por el Sur, el tiempo más soleado y agradable en zonas costeras. Temperaturas suaves, y viento alisio a menos.

TENERIFE: Cielos nubosos por el Norte y Nordeste, aumentado a cubierto en medianías por nubosidad de evolución. El tiempo más soleado en la costa Nordeste y altas cumbres. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste flojo.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte, más compacta a primeras y últimas horas En el resto intervalos de evolución, más abundantes en horas centrales. Temperaturas sin cambios, máximas 23 – 27ºC. Y viento variable flojo en cumbres.

FUERTEVENTURA: Algunas nubes bajas matinales que darán paso al sol, con intervalos de evolución en interiores. Temperaturas agradables, y viento alisio flojo.

LANZAROTE: Nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte, con más sol en el resto. Las temperaturas no cambiarán, y el viento soplará del Nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Intervalos nubosos, más abundantes a primeras y últimas horas. Temperaturas suaves, y viento alisio flojo, velocidades medias 10 – 20km/h.