Previsión del tiempo para el domingo 28 de diciembre de 2025

Terminaremos el último fin de semana del año con nubosidad variable en todo el archipiélago. Las nubes bajas serán más compactas en el N de las islas y en las orientales porque por la madrugada y primeras horas de la mañana los restos de un frente frío podría dejar algún chubasco débil y ocasional. De resto, predominará los intervalos nubosos donde no se descarta que pueda caer algunas gotas y además, se sumará la nubosidad de tipo alto por la tarde que cruzará el archipiélago de W a E. Las temperaturas continuarán sin grandes cambios.

Imagen RTVC.

Las máximas bajan ligeramente y las mínimas suben muy poco en el extremos E de La Palma. El viento soplará flojo de componente N en la provincia occidental y del NW en la oriental. Y en el mar, habrá mar de fondo del NW en costas abiertas al N con olas que pueden superar los 2 m de altura y en costas resguardadas del S predominará la marejada salvo en costas del S de Gran Canaria, del E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote donde habrá áreas de marejadilla.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Nubosidad variable y viento flojo de componente N. Las temperaturas irán desde los 11 a los 14 grados en Valverde.

LA PALMA: Jornada de intervalos nubosos por el N con probabilidad de que dejen alguna gota débil. De resto intervalos nubosos y viento del N. Temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 20 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominará la nubosidad variable y probables chubascos débiles en el interior. Viento de componente N y temperatura máxima de 21 grados en la capital.

TENERIFE: Cielos de nubes y claros. Las más abundantes por el N y S con algún chubasco débil asociado. Por la tarde entrará nubosidad alta. El viento será flojo de componente N y temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos de nubosidad variable con algún chubasco aislado por el N e interior de la isla. No se descarta que pueda caer alguna gota en otras vertientes. El viento será flojo del NW y temperatura máxima de 21 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Intervalos de nubosidad variable y no se descarta que pueda caer alguna gota débil. Viento del NW y temperatura máxima de 21 grados en la capital.

LANZAROTE: Jornada de intervalos de nubes y claros y chubascos débiles por la mañana en el N y W. Viento del W y temperatura máxima de 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Nubosidad variable donde no se descarta alguna gota. Viento del NW y temperaturas que irán desde los 15 y los 19 grados en Caleta de Sebo.