El tiempo en Canarias | La semana terminará con tiempo inestable

Este domingo predominará el mar estado del mar, con mar combinada en el Norte y Oeste de las islas

Este domingo seguirá la inestabilidad en el archipiélago. Irá a más el viento, soplará del Noroeste y dejará rachas muy fuertes 70 – 90km/h en cumbres expuestas y en Lanzarote, sin descartar valores locales superiores.

Como consecuencia, mal estado del mar en gran parte de las costas. En las del Norte y Oeste habrá mar combinada del Noroeste de 4 a 5m de altura, con áreas de fuerte marejada en el resto, quizá la situación más tranquila en las protegidas del Sureste. En el cielo muchas nubes, con probabilidad de precipitaciones localmente moderadas y/o en forma de chubasco. Podrán ser persistentes en medianías del Norte, sin descartar en forma de nieve +2700m en El Teide. Serán más dispersas y ocasionales por el Sur donde se alternarán las nubes y los claros. Y seguirá el ambiente fresco, temperaturas máximas 17 – 21ºC en costas, frías en medianías y en cumbres.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Precipitaciones débiles a moderadas por el Norte y la cumbre. Intervalos nubosos en el resto, temperaturas frescas y viento del Norte racheado, 70 – 90km/h.

LA PALMA: Muchas nubes con lluvias afectando principalmente a la mitad Norte y la cumbre, persistentes en medianías. Y viento del Norte-Noroeste, rachas >80km/h.

LA GOMERA: Viento fuerte y racheado del Noroeste en cumbres, extremos Este y Oeste. Muchas nubes y precipitaciones localmente moderadas por el Norte y la cumbre.

TENERIFE: Cielos muy nubosos por el Note y parte de la cumbre con precipitaciones moderadas, persistentes en medianías, sin descartar nieve +2700m. En el resto intervalos nubosos y alguna gota. Viento del Norte-Noroeste fuerte, rachas >90km/h cumbres y Dorsal.

GRAN CANARIA: Abundante nubosidad por el Norte y la cumbre con probables lluvias débiles a moderadas, localmente en forma de chubasco y persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Y viento del Noroeste fuerte en la capital y zonas altas 70 – 90km/h.

FUERTEVENTURA: Chubascos durante la primera mitad de la jornada con fuerte rachas de viento del Noroeste. Temperaturas frescas, máximas 17 – 20ºC en costas.

LANZAROTE: Viento racheado del Noroeste, especialmente por la mañana, 70 – 90km/h. Probables chubascos localmente moderados, a menos por la tarde.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos con chubascos durante la primera mitad de la jornada. Traerán asociadas fuertes rachas de viento. Temperaturas frescas.

