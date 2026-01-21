Este jueves volveremos a tener nubes bajas en la cara norte de las islas al amanecer, es probable que se produzcan algunas precipitaciones

Se mantiene el invierno en las islas

Para las próximas horas no esperamos grandes cambios en el tiempo, seguiremos con nubes, con algunas precipitaciones y sin casi viento, eso sí la situación marítima se estropeará sobre todo en costas del norte.

Este jueves volveremos a tener nubes bajas en la cara norte de las islas al amanecer, es probable que se produzcan algunas precipitaciones en el norte de La Palma, Norte de Tenerife, Gran Canaria e incluso norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Irán a menos después del mediodía.

El viento soplará del noroeste de flojo a moderado y las temperaturas no experimentarán grandes cambios, a lo sumo podrían subir 1-2 grados las mínimas debido a la presencia de nubosidad. El estado de la mar empeorará especialmente en el norte y sobre todo hacia Lanzarote, donde durante la madrugada la AEMET ha emitido aviso amarillo por mar combinada con olas que podrían ir de los 4-5 metros.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Día de nubes por el norte casi todo el día, el viento será muy flojo y las temperaturas podrían subir algún grado. Se moverán entre los 12 y los 15 grados en la capital.

La Palma: Abundante nubosidad tanto en el norte como en el sur donde se podrían generar de evolución. No se descarta alguna gota. Las temperaturas irán de los 14 a los 20 grados.

La Gomera: Restos de nubes altas por la mañana y nubes bajas en el norte e interior, alguna gota se podría dar. En el sur, más sol. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 22 grados.

Tenerife: Nubes bajas por el norte que podrían dejar lloviznas débiles durante las primeras horas, remitirán a lo largo de la mañana. Se generará nubosidad en las medianías del sur.

Gran Canaria: Hay probabilidad de algunas gotas a primera hora en el norte y noroeste de forma débil. Más sol en el sur, poco viento y temperaturas mínimas un poco más altas.

Fuerteventura: Habrá nubosidad en el norte y cara oeste que podrían dejar alguna gota a lo largo del día. Se abrirán claros por el sureste. Las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados.

Lanzarote: Esperamos poco viento y nubes bajas por el norte y oeste con alguna llovizna sin más. Las temperaturas en la capital se moverán entre los 15 y los 21 grados.